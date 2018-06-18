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Спасатели эвакуировали шесть человек с севшего на мель в Финском заливе катера

В стране
18 июня, 13:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Никто из людей в результате инцидента не пострадал

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуировали шесть человек с прогулочного катера "Посейдон", который сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Спасателями сняты с судна и доставлены на берег шесть человек, они не пострадали", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что прогулочный катер сел на мель в воскресенье вечером, в результате ЧП на судне было повреждено рулевое управление. "Розлива нефтепродуктов и течи корпуса не произошло, в настоящее время владелец судна решает вопрос о снятии его с мели", - отметили в Росморречфлоте.

Прогулочный катер "Посейдон", по данным Росморречфлота, принадлежит частному лицу и базируется в петербургском яхт-клубе "Балтийский берег".

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел в акватории Финского залива в понедельник. Сухогруз "Сормовский 3052" с удобрениями, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Польшу, также сел на мель. В результате судно получило пробоину, на его борту находится 11 человек. В Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что угроза здоровью и жизни экипажа, а также розлива нефтепродуктов отсутствует, по факту проводится проверка.

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