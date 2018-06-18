Участники всероссийского форума "Амур" в Хабаровском крае презентовали почти 20 проектов

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Участники первой федеральной смены всероссийского молодежного образовательного форума "Амур", которая прошла на площадке горнолыжного комплекса "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре, представили инициативы по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока и развитию городов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Росмолодежи.

"Образовательная программа первой федеральной смены "Человеческий капитал" всероссийского молодежного образовательного форума "Амур", проходящего в Хабаровском крае, 18 июня завершилась публичной презентацией проектов. Участники из числа молодых парламентариев, членов общественных советов, руководителей молодежных организаций, социальных предпринимателей и молодых урбанистов из всех субъектов России подготовили свыше 50 инициатив. После работы с экспертами и предварительной защиты проектов, часть из них объединились, к итоговой презентации было допущено 18 презентаций", - говорится в сообщении.

О проектах

Всю смену проектные команды разрабатывали актуальные решения по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока, формированию культурных пространств, урбанистического развития городов. Эти проекты, по мнению авторов, позволят сохранить и приумножить человеческий капитал в регионе. Одним из проектов, получивших высокую оценку экспертов, стала идея программиста Дмитрия Горбунова из Рыбинска Ярославской области. Он презентовал создание агроплатформы, представляющей симбиоз системы бронирования Booking и "Авито" для сельского производителя. Для реализации проекта будут задействованы ресурсы программы "Дальневосточный гектар".

Еще одним таким проектом стала инициатива директора реабилитационного центра из Еврейской АО Сергея Желудкова. Он совместно с экспертами и другими участниками форума разработал комплексную программу реабилитации и социализации для людей разной возрастной категории и социального статуса. Уже подано несколько заявок на "дальневосточный гектар" под пасеку, животноводство, выращивание ягод и овощей, где пациенты смогут работать. Это, по словам Желудкова, поможет людям найти себя, вернуть активность.

Среди презентованных инициатив эксперты также отметили проект участников из Санкт-Петербурга, Хакасии, Ивановской области, Хабаровского края, Москвы и Ростовской области. Идея родилась на форуме "Амур", проектом предусматривается создание управляющей компании "Крылья России" для координации аэродромов и аэровокзалов в рамках разработанной транспортной системы по Дальнему Востоку, а в дальнейшем и по всей территории РФ.

Отмечается, что во время форума также презентовали идею по изменению городской среды поселка Солнечный Хабаровского края. Предлагается трансформировать общественные библиотеки в привлекательное пространство, реализовать проект "Мультипарк", создать разноплановые площадки, где жители города могут найти занятие по душе независимо от возраста и своих предпочтений в активностях. Для улучшения общественного пространства представили и проект реновации спортивных площадок Солнечного - предполагается создание специального модульного спорткомплекса, включающего в себя памп-трек, скейт-парк, зону воркаута и кроссфита, оборудованного для обычных спортсменов и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур" впервые проходит в Хабаровском крае в статусе федерального. Он объединит не менее 1100 человек. 21 числа начнется следующая смена форума.