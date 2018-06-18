Пятигорск установил побратимские отношения с городом-курортом Дилижан в Армении

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Соглашение об установлении побратимских связей подписано по итогам визита делегации Думы и администрации Пятигорска в город-курорт Дилижан в Армении, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Пятигорска.

"У наших отношений крепкий и надежный фундамент - это добрососедство, искренность, многовековая дружба между нашими народами. Историческое партнерство получит новый импульс развития", - сказала председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, слова которой приводит пресс-служба.

Города-побратимы намерены развивать политическое, экономическое и культурное партнерство, сотрудничество в сфере торговли и индустрии, туризма и курортного дела, молодежной политики и социальной работы, спорта и творчества. Стороны будут разрабатывать и воплощать в жизнь новые совместные проекты, обмениваться делегациями, делиться лучшими наработками и перенимать опыт, общаться в режиме телемостов и видеоконференций.

"Дилижан и Пятигорск являются городами-курортами, поэтому особенно яркой и продуктивной областью сотрудничества обещает стать взаимодействие в области бальнеологии, сохранения минеральных источников, развития санаторно-курортного комплекса, туризма, здоровьесбережения", - сообщает пресс-служба. Также жители Пятигорска готовы принимать у себя жителей Дилижана в качестве участников и почетных гостей фестивалей, форумов и масштабных праздничных мероприятий.

Пятигорск в 1970-е годы установил побратимские отношения с болгарским городом Панагюриште, в 1989 году - с городом Дебюк (США, штат Айова), в 1992 - с городом Шверте (Германия), в 1995 - с городом Трикала (Греция). А в апреле 2012 года венгерский Хевиз стал пятым городом-побратимом Пятигорска.