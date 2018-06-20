Дорога Ростов - Таганрог открылась после ремонта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Участок федеральной трассы А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, связывающей Южный федеральный округ с портами Азовского моря, открыли после реконструкции. Об этом сообщила в среду пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Федеральная трасса общего пользования А-280 Ростов - Таганрог - граница с Украиной обеспечивает связь столицы Южного федерального округа с портами Азовского моря и входит в состав международного транспортного маршрута Е58, соединяющего Россию с Румынией, Словакией и Австрией. Дорога проходит по территории трех населенных пунктов Ростовской области и является единственной трассой, связывающей центр региона с десятком примыкающих к ней дачных поселков и фермерских хозяйств.

"Упрдор … завершило работы по реконструкции участка с 29-го по 36-й км федеральной автодороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной. В результате 7-километровый отрезок приобрел параметры категории I-В. Проезжая часть увеличена с двух до четырех полос, построены три путепровода в разных уровнях - для обеспечения безопасных разворотов и проезда сельхозтехники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на всей протяженности участка, включая путепроводы, установили искусственное электроосвещение общей длиной более 15 км. Также установлено разделительное троссовое барьерное ограждение, что исключает возможность лобовых столкновений и сводит к минимуму риск образования снежных заносов на дороге. В хуторе Веселый и селе Синявское, расположенных вдоль участка трассы, возведены два надземных пешеходных перехода.

"Реконструкция с 29-го по 36-й км - продолжение планомерного расширения трассы А-280. Сейчас уже треть автодороги имеет параметры I категории. В рамках следующего этапа мы намерены расширить следующий участок этой дороги до 58 километра", - передает пресс-служба слова начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрия Сорокина.