Глава департамента образования Севастополя ушел в отставку из-за отравления детей в лагере

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков в четверг подал в отставку на заседании правительства города.

"Судьба мне дала счастье три года работать на систему образования Севастополя. Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня", - сказал он.

"Хорошо", - сказал в ответ губернатор города Дмитрий Овсянников.

Ранее Овсянников заявлял, что в отношении департамента образования будут приняты кадровые решения в связи с работой детского оздоровительного центра "Ласпи", где в июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом. Губернатор отмечал, что именно этому департаменту было поручено заниматься подготовкой лагеря к летнему сезону.

В правительстве города уточнили, что и.о. директора департамента назначена Светлана Кириленко, которая ранее была заместителем Родикова.