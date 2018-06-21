Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава департамента образования Севастополя ушел в отставку из-за отравления детей в лагере

В стране
21 июня, 10:47 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, июня. /ТАСС

И.о. директора департамента назначена Светлана Кириленко, которая ранее была заместителем Михаила Родикова

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков в четверг подал в отставку на заседании правительства города.

"Судьба мне дала счастье три года работать на систему образования Севастополя. Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня", - сказал он.

"Хорошо", - сказал в ответ губернатор города Дмитрий Овсянников.

Ранее Овсянников заявлял, что в отношении департамента образования будут приняты кадровые решения в связи с работой детского оздоровительного центра "Ласпи", где в июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом. Губернатор отмечал, что именно этому департаменту было поручено заниматься подготовкой лагеря к летнему сезону.

В правительстве города уточнили, что и.о. директора департамента назначена Светлана Кириленко, которая ранее была заместителем Родикова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Севастополь
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин назвал причины роста цен на бензин
2
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
3
Минтруд предложил установить единый размер прожиточного минимума пенсионера в РФ
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
МИД Румынии запросил у посольства РФ сведения в связи с задержанием Карины Цуркан
6
Сечин: зарплаты менеджмента "Роснефти" в среднем ниже, чем в частных компаниях
7
РКК "Энергия" испытает новый ракетный двигатель, работающий на йоде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости