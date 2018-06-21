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Экспедиция Севфлота на Новой Земле достигла самой северной точки пути

В стране
21 июня, 19:46 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, июня. /ТАСС

Экспедиция, в ходе которой отряд преодолел порядка 600 км, длилась две недели

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МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по архипелагу Новая Земля, завершил проход маршрутами первопроходцев архипелага. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-служба флота.

"Отряд завершил прохождение маршрутов первопроходцев архипелага, достигнув самой северной точки своего пути на побережье маршрута Маточник Шар. Далее они вернутся на юг архипелага", - сказали в пресс-службе.

Экспедиция приурочена сразу к нескольким памятным датам. В этом году 285 лет исполняется Краснознаменному Северному флоту, 135 лет - первому пересечению Южного острова Новой Земли, 110 - походу через Северный остров, 105 - первому преодолению новоземельского ледяного покрова.

За две недели экспедиции в условиях арктического бездорожья североморцы прошли более 600 км. Впервые подразделение береговых войск флота на штатных вездеходах "Витязь" выполнило переход в районах, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на легких собачьих упряжках.

На побережье пролива Маточкин Шар военнослужащие отряда исследовали остатки зимовья одного из первопроходцев Новой Земли Петра Кузьмича Пахтусова, которое было обустроено им в 1834-1835 годах. На флоте отметили, что обратный путь может оказаться непростым из-за усилившегося таяния снега и льда.

Основную задачу экспедиции североморцы выполнили. После возвращения эстафету экспедиционной деятельности примет второй отряд комплексной экспедиции, который уже завершает подготовку к выполнению задач в заливах Южного острова Новой Земли при поддержке Русского географического общества.

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