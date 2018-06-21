Деревья вблизи "Волгоград Арены" обработают концентратом ванили для защиты от мошки

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Волгоградские экологи придумали новый способ борьбы с мошкой. В дни предстоящих в городе матчей чемпионата мира по футболу деревья и кустарники вблизи стадиона "Волгоград Арена" и фан-зоны обработают смешанным с водой концентратом ванили, который имеет репеллентные свойства, сообщили в четверг журналистам в администрации Волгоградской области.

18 июня, во время игры между сборными Туниса и Англии, спортсмены и болельщики испытали дискомфорт из-за насекомых. В дни следующих трех матчей вокруг стадиона и фан-зоны решили создать экологически безвредный барьер из перемешанного с водой концентрата ванили.

В Волгограде 22 июня сыграют сборные Нигерии и Исландии, 25 июня - команды Египта и Саудовской Аравии, а 28 июня встретятся сборные Японии и Польши.

Обработка ванилью

По словам представителя областной администрации, обработка мест проведения мероприятий ЧМ-2018 будет осуществляться за два дня до каждой игры.

"В дни следующих матчей защитный барьер вокруг "Волгоград Арены" и площадки фестиваля болельщиков формируется с помощью экологически безопасного метода. Будет разбрызган концентрат ванили, перемешанный с водой. Концентрация ванили не создаст неудобств для болельщиков, но при этом она будет достаточна для отпугивания мошки", - отметила собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС на кафедре экологии и природопользования Волгоградского госуниверситета, концентрат ванили, как, например, гвоздичного или анисового масла обладает сильными репеллентными свойствами.

Мнение эксперта

Ранее завкафедрой экологии и природопользования Волгоградского госуниверситета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Иванцова прокомментировала ТАСС ситуацию с мошкой в Волгограде.

По ее словам, в день первого волгоградского матча в рамках чемпионата мира был массовый вылет мошки.

"Однако сейчас Волга вошла в берега после половодья, и можно надеяться, что часть популяции [мошки] погибла, дальнейшего увеличения ее численности не будет - ее станет только меньше. Хотя в дни предстоящих матчей она не исчезнет, поскольку живет три-четыре недели", - сказала эксперт.

По ее словам, в борьбе с насекомыми дала ощутимые результаты авиационная обработка, которую местные власти организовали накануне чемпионата: территория в радиусе 15 км от "Волгоград Арены" была обработана территория против личинок комара и мошки. Эксперт отметила, что в итоге мошки в областном центре в этом году стало заметно меньше.