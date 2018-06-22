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Первый электробус выведут в Туле на городской маршрут в тестовом режиме

В стране
22 июня, 14:05 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 22, июня. /ТАСС

Тест-драйв пройдет в течение двух недель

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ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Первый в Туле электробус, произведенный российской компанией Volgabus, для которого не нужны контактная электрическая контактная сеть и моторное топливо, в тестовом режиме выведут на городской маршрут. После чего будет решаться вопрос о приобретении этого вида транспорта для муниципальной компании- перевозчика, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В течение двух недель пройдет тест-драйв электробус. С 23 июня его выведут на городской маршрут между Тулой и поселком Косая Гора. Электробус оснащен 30 сиденьями и способен вместить до 90 человек", - сказали в пресс-службе.

Этому виду городского пассажирского транспорта не нужна ни электрическая контактная сеть, ни моторное топливо. "Время до полной зарядки батареи - всего шесть часов, запас хода - 200-220 км. Такого пробега достаточно, чтобы электробус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки", - отметили в пресс-службе.

Во время теста специалисты муниципальной компании "Тулгорэлектротранс" проверят оценить не только надежность работы электробуса на линии, но и определить затратность его обслуживания. "После чего будет решаться вопрос о приобретении партии этих машин для города. Стоимость электробуса - 17 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

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