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На курортах Карачаево-Черкесии до конца года планируют открыть пять гостиниц

В стране
22 июня, 14:19 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, июня. /ТАСС

Две из них строятся в рамках инвестиционного проекта по оснежению склона и по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

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ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Открытие пяти новых гостиниц планируется на курортах Карачаево-Черкесии к горнолыжному сезону 2018-2019 годов, сообщил в пятницу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов на пресс-конференции по вопросам развития туристической отрасли региона, организованной ТАСС в Черкесске.

"В поселке Домбай к предстоящему горнолыжному сезону ожидаем ввод трех гостиниц более чем на 300 номеров. Две из них строятся в рамках инвестиционного проекта по оснежению склона и по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", одну гостиницу строит частный инвестор", - сказал Эркенов.

В Архызе планируется открытие двух гостиниц. "В поселке Архызе ориентировочно будет 120 номеров. Номера в новых гостиницах на курортах КЧР будут разной категории: с двух и трех местным размещением, люксы и так далее", - отметил министр.

В 2017 году Карачаево-Черкесию посетили 1,2 млн туристов. В этом году власти региона ожидают увеличения турпотока в республику на 20-25% .

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