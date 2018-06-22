Систему искусственного оснежения установят до конца года на курорте "Домбай" в КЧР

ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в декабре 2018 года планируют ввести в эксплуатацию систему искусственного оснежения на горнолыжном курорте "Домбай", строительство которой началось в этом году. Об этом сообщил в пятницу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов на пресс-конференции по вопросам развития туристической отрасли региона, организованной ТАСС в Черкесске.

"Закуплено все необходимое оборудование для системы искусственного оснежения, строительство ведется в рамках программы модернизации Домбая, которую проводим по поручению главы КЧР. К новому горнолыжному сезону 2018-2019 гг. система на первом этапе будет введена в эксплуатацию, мы сможем продлить горнолыжный сезон и принять больше туристов. Думаю, значительную нишу на российском горнолыжном рынке заберем", - сказал Эркенов.

Ранее сообщалось, что организации водоснабжения склона горы Мусса-Ачитара, где находится большинство трасс на Домбае, и установка системы искусственного оснежения позволит продлить на три месяца горнолыжный сезон на курорте. На данный момент обычно открывается в конце декабря и заканчивается в марте.

Инвестиционный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Он также предусматривает строительство гостиничных комплексов, новой канатной дороги и горнолыжных трасс.