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Систему искусственного оснежения установят до конца года на курорте "Домбай" в КЧР

В стране
22 июня, 15:57 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, июня. /ТАСС

Инвестиционный проект предусматривает также строительство гостиничных комплексов, новой канатной дороги и горнолыжных трасс

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ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в декабре 2018 года планируют ввести в эксплуатацию систему искусственного оснежения на горнолыжном курорте "Домбай", строительство которой началось в этом году. Об этом сообщил в пятницу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов на пресс-конференции по вопросам развития туристической отрасли региона, организованной ТАСС в Черкесске.

"Закуплено все необходимое оборудование для системы искусственного оснежения, строительство ведется в рамках программы модернизации Домбая, которую проводим по поручению главы КЧР. К новому горнолыжному сезону 2018-2019 гг. система на первом этапе будет введена в эксплуатацию, мы сможем продлить горнолыжный сезон и принять больше туристов. Думаю, значительную нишу на российском горнолыжном рынке заберем", - сказал Эркенов.

Ранее сообщалось, что организации водоснабжения склона горы Мусса-Ачитара, где находится большинство трасс на Домбае, и установка системы искусственного оснежения позволит продлить на три месяца горнолыжный сезон на курорте. На данный момент обычно открывается в конце декабря и заканчивается в марте.

Инвестиционный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Он также предусматривает строительство гостиничных комплексов, новой канатной дороги и горнолыжных трасс.

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