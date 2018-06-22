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В большинстве регионов Центральной России ожидаются жара и сильный ветер

В стране
22 июня, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Температура воздуха поднимется до 35 градусов

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сильная жара до 35 градусов с порывами ветра до 25 м/с ожидается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в конце недели, сообщили в региональных гидрометцентрах. В Тульской, Орловской, Воронежской, Липецкой областях установлен повышенный режим пожароопасности из-за температуры плюс 32-35 градусов.

"Третий класс пожарной опасности объявлен 21 муниципальном образовании, в том числе в городе Туле, четвертый - в пяти районах области", - отметили в пресс- службе регионального управления МЧС.

Синоптики ожидают, что 22 и 23 июня воздух прогреется до плюс 31-35 градусов и в Брянской и Орловской областях. При этом прогнозируются грозы, при которых скорость ветра может достигать 20 м/с.

Похожая ситуация сложилась в Курской области. В региональном ГУ МЧС усилили работу по контролю за безопасностью детских оздоровительных лагерей региона. Для этого в урочищах Моква и Солянка, где располагаются 12 лагерей, организовали мобильный пожарный пост.

"Также группировка усилена дополнительными патрулями: спасатели на мотоциклах и квадроциклах проводят объезд и мониторинг территории. Это позволяет оперативно выявлять нарушения правил пожарной безопасности, которые могут привести к серьезным последствиям", - отметили в главном управлении МЧС по региону.

В нескольких регионах 24 июня жара пойдет на спад. Так, в Смоленской области столбики термометров не поднимутся выше 19 градусов. В Белгородской области похолодает до плюс 23 градусов.

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