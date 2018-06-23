Что ждет гостей курорта "Архыз" в летний сезон

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Веревочный парк, палаточный городок, игровые и развлекательные зоны открылись в субботу на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии в рамках летней программы. Туристы здесь также могут опробовать конные и пешие прогулки в сопровождении опытных гидов, побывать на экскурсиях по местным достопримечательностям, посетить специальную астрофизическую обсерваторию (САО) РАН и древние аланские храмы.

"В прошлом году летом у нас на курорте шла стройка, и активно этот сезон мы не проводили. В этом году основные работы в туристической деревне Романтик закончили, поэтому будем развивать летнюю программу. Ведутся строительные работы на северном склоне, но предприняты все меры, чтобы они никак не мешали туристам отдыхать", сказал ТАСС заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев.

Он отметил, что в рамках летнего сезона предусмотрено много направлений для активного отдыха. Днем здесь можно поиграть в пейнтбол и мини-гольф, покататься на лошадях, съездить на экскурсии, прокатиться по канатной дороге, полетать на параплане, а вечерами посидеть у костра с гитарой.

Полетать на параплане

Одним из ярких мероприятий открытия летнего сезона в "Архызе" стал фестиваль парапланеристов, в котором участвовали 30 спортсменов из Крыма и Сочи. Гости курорта смогли увидеть соревновательные полеты на точность и массовый полет спортсменов с дымовыми факелами, образовавшими в небе российский триколор.

"Крымских пилотов часто приглашают на такие мероприятия в разные регионы страны, так как у них высокий уровень подготовки. В Карачаево-Черкесии большой потенциал для развития парапланерного спорта и туризма, природные и климатические условия здесь для этого подходят, строится высокого уровня курорт", - сказал ТАСС руководитель клуба "Крым параплан" Сергей Чепелев.

Туристам-любителям экстрима полетать на парапланах в день открытия сезона не удалось из-за облачности и начавшегося дождя, но как только погода прояснится, полетать смогут все желающие.

"Каждый раз вносим что-то новое в программу. Этим летом на курорте будут работать представители региональной федерации сверхлегкой авиации республики Крым и спортивного клуба "Сочи - парапланеризм" при ДОСААФ России. Туристам будут предложены полеты в тандеме в сопровождении опытных пилотов", - рассказал представитель КСК.

Веревочный парк и велотрассы

Гости курорта этим летом также могут спуститься на тарзанке с подвесного моста, откуда открывается вид на известные Софийские водопады. Любители активного отдыха могут попробовать свои силы и в преодолении 17 маршрутов веревочного парка, разбитого на высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря.

"Площадь парка в этом году увеличена в 1,5 раза. Он пользуется большой популярностью у туристов, несмотря на то, что это достаточно экстремальный аттракцион, требующий физической нагрузки, но он безопасный. Предусмотрена двойная страховка, в парке также организовано дежурство спасателей", - рассказал представитель компании-резидента курорта "Архыз" - "ПикЭкспириенс" - Андрей Кузнецов.

В рамках летней программы также открылся первый палаточный городок на 120 мест, где предусмотрено все необходимое для комфортного отдыха, по просьбе отдыхающих будет установлен Wi-Fi. Новинка этого сезона - бассейн с подогревом воды, организованы также прокат квадроциклов, велосипедов, самокатов и сигвеев. С середины июля откроются и велотрассы для наиболее подготовленных велосипедистов и профессионалов.

"Будет три маршрута. Один с высоты более 2200 м и протяженностью 2250 м, уровень сложности "красный". Это трасса для подготовленных спортсменов, на ней будет установлено более 16 технических элементов - различных препятствий", - отметил Кузнецов.

Длина "синей" и "зеленой" трасс для менее подготовленных велосипедистов составит 1200 и 1300 м соответственно. На "зеленой" трассе для новичков установят шесть препятствий и любой желающий, уверенно катающийся на велосипеде, может ее опробовать.

Детская зона отдыха

"Архыз" - семейный курорт, куда приезжает много туристов с детьми. Для самых маленьких гостей, как и в зимнем сезоне, летом будет работать зона отдыха и развлекательная программа. Для детей будет работать "Ниндзя парк", где им предстоит преодолеть множество препятствий, детский бассейн, батуты. Для маленьких туристов также предусмотрены велосипеды, самокаты, детские квадроциклы и машинки и конные прокаты.

Одной из первых летнюю программу оценила семилетняя Мария Качманова из Минеральных Вод. "Я первый раз на "Архызе", больше всего мне понравились лошадки, но я еще не все попробовала", - поделилась впечатлениями Мария.

Члены семьи Кубряк из Новороссийска, уже постоянные посетители курорта, сюда они приезжают зимой и летом.

"Мы здесь уже в пятый раз. Отдыхаю только здесь, мы были и на других российских курортах, но только здесь я отдыхаю и душой, и телом. Мне больше нравится летом, а детям - зимний отдых, любим пешие походы, велопрогулки. В следующем году обязательно приедем еще", - сказала Елена Кубряк.

Курорт готовится к зиме

Параллельно с летней программой на "Архызе" идет подготовка к предстоящему горнолыжному сезону, осваивается северный склон туристической деревни Романтик. Здесь к зимнему сезону 2018-2019 годов запланировано открытие трех секций канатной дороги пропускной способностью 2500 человек в час на высоту 2505 м. Подъемник будет доставлять туристов к пяти горнолыжным трассам разной категории сложности протяженностью около 11 км. Ввод в эксплуатации канатной дороги, по мнению экспертов, позволит на два месяца продлить горнолыжный сезон.

Во второй деревне Лунная Поляна в конце декабря планируется запуск первой в России канатной дороги с прямым электроприводом, которой не нужна замена масла. Работает она практически бесшумно и потребляет меньше электричества, чем традиционный привод с редуктором.

В зимнем сезоне 2017-2018 годов курорт принял более 190 тыс. туристов, несмотря на то, что из-за теплой погоды и недостаточного количества снега трассы для катания были открыты только в конце декабря. 3 января 2018 года, в период новогодних праздников, установлен абсолютный рекорд посещаемости - 5340 туристов на канатных дорогах.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.