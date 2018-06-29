Влюбленный в Якутию, или Как философ Оксфордского университета бросил Англию

Доктор философии Оксфордского университета Сотирос Эндрю Мусалимас увлекся Якутией еще в 1990-е годы. Изначально регион был интересен ему как ученому, изучающему историю православия среди коренных народов Америки и Сибири. Последние несколько лет он живет и работает на этой суровой земле. Профессор преподает в Северо-Восточном федеральном университете и счастлив, что обосновался в Якутии.

Очарование Севера

Мусалимас родился и вырос в Калифорнии.

"У меня греческие корни. Мои предки переехали из Греции в Калифорнию еще в конце XIX века. Наша семья всегда чтила свои корни, традиции, что не стало исключением и в плане религии — греческого православия", — рассказывает он. Его академические интересы во многом определило семейное воспитание.

Получив степень магистра по теологии, Мусалимас уезжает социальным работником в самый северный город США — Барроу, он находится на арктическом побережье штата Аляска. Затем — город Джуно, где он жил среди тлинкитов (коренной народ США). "Я могу точно сказать: российский след там остался. Влияние русской культуры и православия до сих пор сильно. С теплотой вспоминаю годы работы с коренными народами на Аляске", — делится профессор.

Проработав два года в Штатах, Мусалимас уезжает учиться в аспирантуру Оксфордского университета. Там он занимался исследовательской работой, много лет преподавал. Диссертацию защитил на стыке культурной антропологии, теологии и североведения. "Она была посвящена религиозной ситуации среди коренных народов Аляски. Материалом для исследования послужили несколько лет жизни там", — объяснил профессор.

Знакомство с Якутией

Мусалимасу Якутия всегда была интересна как регион с сильными православными традициями.

"Православие глубоко проникло в Якутию. Богослужения велись на якутском языке. Большую роль в истории православия коренных народов Сибири, Дальнего Востока и Америки сыграл святитель Иннокентий (Вениаминов)", — напоминает профессор.

После долгих лет забвения в советское время интерес к личности священнослужителя начал возрождаться, и именно с Якутии. "Уважаемые мною исследователи кропотливо восстанавливали материалы его жизни по архивным данным, сохранившейся литературе. Удивительным образом сохранилась православная литература на якутском языке".

Мусалимас вспоминает, как впервые приехал в Якутию. Что в начале 1990-х он, возможно, был одним из первых иностранных гостей здесь. "Меня поразил якутский национальный праздник встречи лета — Ысыах, который обычно проводится в июне. Впервые я приехал в республику именно на этот праздник — летом 1991 года. По приглашению директора якутского краеведческого музея Егора Шишигина участвовал в торжествах к 100-летию музея, выступил с докладом о деятельности святителя Иннокентия", — вспоминает он.

"Тогда до Якутска можно было долететь только "Аэрофлотом", купив путевку в "Интуристе", — делится американец. — С тех пор регулярно приезжаю в Якутию, нашел здесь единомышленников и друзей". В конце 1990-х профессор преподавал отдельные курсы в основанном в те годы Мирнинском филиале тогда еще Якутского государственного университета, а также головном вузе в Якутске.

Жизнь в Якутии

Профессор Мусалимас уже несколько лет преподает на кафедре перевода Института зарубежной филологии и регионоведения, а также в Институте языков и культур народов Северо-Востока федерального университета. Для аспирантов и преподавателей вуза он ведет курс по международным научным публикациям в рамках Школы международных исследований.

Для будущих переводчиков профессор разработал специальный курс, посвященный наследию классика якутской литературы Дмитрия Сивцева — Суорун Омоллоона.

"Я познакомился с ним в 90-е годы. Это действительно великий писатель. И я рад, что мне удалось пообщаться с ним. На мой взгляд, он является патриархом якутской литературы, искренним патриотом Якутии и России, — поделился Мусалимас. — Я бы хотел внести свой скромный вклад в память о нем, чтобы его голос был также услышан и молодым поколением. Студенты переводят на английский язык статьи Суорун Омоллоона, а также публицистические материалы о великом писателе. Параллельно будущие переводчики учатся делать исторические или культурологические комментарии, чтобы передать специфику переводимого текста".

Обязательный элемент учебного курса для будущих лингвистов — практика на родине писателя, в Таттинском районе Якутии. Здесь родились основоположники якутской литературы — Алексей Кулаковский, Анемподист Софронов, Платон Ойунский.

"Таттинский район — колыбель не только великих писателей, но и православия в Якутии. Писатель Дмитрий Сивцев сделал многое для восстановления разрушенных церквей, по его инициативе созданы музейные комплексы, рассказывающие о культуре и жизни якутского народа в прошедшие века", — говорит профессор.

Жизнь профессора в Якутске кипит. Этой весной под его редакцией вышла книга воспоминаний его отца — ветерана Второй мировой войны, который сражался в составе греческого фронта армии США.

"На днях полечу в США, навестить семью. Потом уеду на лето в Великобританию, а осенью прилечу обратно. В таком режиме я живу уже несколько лет. Мне здесь нравится особый покой, бесконечные снежные просторы, добрые и отзывчивые люди", — объясняет Мусалимас.

В планах профессора — начать преподавать еще один авторский курс, посвященный переводу и кросс-культурным коммуникациям, а также написать несколько статей и книг, которые автор планирует завершить этой осенью.

Дмитрий Осипов