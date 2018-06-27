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Около стадиона ЧМ в Самаре построят развлекательный парк с детской железной дорогой

В стране
27 июня, 15:56 UTC+3 САМАРА САМАРА 27, июня. /ТАСС

Проект реализуют при поддержке РЖД с привлечением российских и зарубежных инвесторов

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САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Развлекательный парк с детской железной дорогой планируется построить около стадиона "Самара Арена". Об этом в среду сообщил журналистам первый замминистра строительства Самарской области Анатолий Баранников.

"Сейчас начинается работа по формированию наследия чемпионата мира... Думаю, в будущем около стадиона будет роскошный детский развлекательный парк. В инвестиционную программу РЖД удалось включить проект строительства около стадиона детской железной дороги, это будет великолепный подарок для города", - отметил Баранников.

По его словам, вдоль детской железной дороги уже начато проектирование шести станций и вокзала в виде старинного замка. Объем инвестиций и сроки реализации проекта пока не называются. При строительстве развлекательного парка с детскими аттракционами могут использовать механизмы государственно-частного партнерства. "У нас есть зарубежные инвесторы, есть и наши, российские инвесторы, которые хотели бы участвовать", - сказал заместитель министра.

"Рядом со стадионом у нас также запроектированы и прошли госэкспертизу два крупных объекта, связанных со спортом. Это Ледовый дворец на 10 тыс. зрителей и проект велотрека", - добавил он. Реализация этих крупных инициатив возможна при поддержке федерального центра, подчеркнул Баранников.

"Самара Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, открытым перед турниром. Стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Как сообщил ранее журналистам врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, "Самара Арена" может перейти в собственность региона в конце 2018 - начале 2019 года.

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