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В Северной Осетии открыли "горячую линию" по восстановлению популяции леопарда

В стране
28 июня, 14:01 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 28, июня. /ТАСС

Жители горных районов могут делиться информацией об обнаружении следов крупной кошки, отметил координатор проекта ИПЭЭ РАН и РусГидро Артур Алибеков

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© Артур Лебедев/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Команда проекта института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН и компании "РусГидро", которая занимается подготовкой к работе по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда (кавказского барса) в Северной Осетии, открыла "горячую линию" для связи жителей региона с учеными и специалистами. Об этом сообщает координатор проекта ИПЭЭ РАН и РусГидро Артур Алибеков.

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"В последнее время ... к нам поступает большое количество сведений о встречах барсов или их следов в природе Осетии. Также поступают и вопросы о ходе подготовки к восстановлению популяции, особенностях поведения и охране животных. Поэтому, следуя примерам мировой практики, мы решили открыть единый канал связи населения с учеными и специалистами по животному миру", - сказал Алибеков.

По его словам, поступающие сведения о леопардах будут передаваться ученым РАН и специалистам минприроды Северной Осетии. На каждое обращение дадут оперативный ответ. "Горячая линия" позволит также в оперативном режиме взаимодействовать с населением, предоставляя информацию о ходе восстановления популяции редкого кошачьего хищника, являющегося национальным символом Северной Осетии. Кроме того, с ее помощью туристы смогут получить консультацию о правилах поведения на природе.

"Горячая линия" будет использована также при мониторинге леопардов. Участники проекта рассчитывают, что жители горных районов будут делиться информацией об обнаружении следов крупной кошки или замеченных в горах особях. Вся информация будет анализироваться и войдет в базу исследований поведения леопардов в дикой природе.

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