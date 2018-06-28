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Власти Рязанской области просят разрешить регионам создавать научно-технологические центры

В стране
28 июня, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в Рязани на базе бывшего училища связи создается инновационный научно-технологический центр

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ТАСС, 28 июня. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предлагает дать региональным властям право инициировать создание инновационных научно-технологических центров.

"В регионе мы начали масштабную цифровую трансформацию, и ключевой точкой этой работы должно стать создание инновационного научно-технологического центра, который будет обеспечивать инфраструктуру для инновационного прорыва. Однако в настоящее время, если следовать федеральному законодательству, инициатором такого проекта может быть организация высшего образования или научное учреждение, которое соответствует установленным критериям. Для региона эти критерии слишком высоки. Предлагаю расширить перечень инициаторов проектов, предоставив такие права субъектам РФ", - сказал Любимов в четверг на заседании президиума Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что в Рязани на базе бывшего училища связи создается инновационный научно-технологический центр. В помещении оборудуют современный офис на 700 рабочих мест, который позволит расширять сотрудничество региона с крупными IT-компаниями. Инфраструктуру центра планируют создать к концу 2018 года.

На базе центра также планируется создать колледж, где будут обучать бережливому производству и новым подходам в IT-сфере. Обучение планируется начать со следующего учебного года, в год будут готовить порядка 1 тыс. специалистов в IT-сфере и около 150-200 человек в сфере бережливого производства.

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