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Ярославская область получит 400 млн рублей на ремонт дорог в Рыбинске

В стране
30 июня, 21:02 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 30, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что город получит 200 млн рублей на ремонт дорог

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Ярославская область получит из федерального бюджета дополнительно 400 млн рублей на ремонт дорог в Рыбинске по поручению министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Об этом он сообщил журналистам в субботу в Ярославле.

"Есть целый ряд проектов на территории Ярославской области, которые мы планируем поддерживать. Я дал поручение о выделении дополнительно 400 млн рублей на восстановление дорожной сети Рыбинска", - сказал Дитрих.

В апреле пресс-служба правительства региона сообщала, что Рыбинск получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Рыбинск - второй по величине город Ярославской области, в нем расположены крупные промышленные предприятия, но больше половины рыбинских дорог требуют ремонта.

Евгений Дитрих приехал в субботу в Ярославль на открытие моста через реку Которосль, который связал три района областного центра. Средства на строительство моста были выделены из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина. Общая стоимость проекта составила 642 млн рублей, работы на объекте начались в 2017 году.

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