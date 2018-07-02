Владивостоку на День города подарили памятник Чехову

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Торжественное открытие бронзового памятника Антону Чехову состоялось во Владивостоке в понедельник в День города, сообщила пресс-служба администрации мэрии.

"Сегодня, 2 июля, в день рождения Владивостока в краевой столице открыли скульптурную композицию, посвященную Антону Павловичу Чехову. Автором памятника стал известный во Владивостоке скульптор Петр Чегодаев. Среди его работ - скульптуры Владимира Высоцкого в Театральном сквере и Александра Солженицына на Корабельной Набережной. Отливка бронзовой фигуры Чехова велась под руководством автора в мастерской Красноярска", говорится в сообщении.

Антон Павлович Чехов побывал во Владивостоке в 1890 году после поездки на Сахалин. Писатель провел здесь пять дней и за это время посетил полицейское управление, уездное казначейство, канцелярию военного губернатора, побывал в почтово-телеграфной конторе, изучал местные газеты в Обществе изучения Амурского края, много гулял по городу и любовался морем. Монумент изображает широко известную историю встречи Антона Павловича с китом в Амурском заливе.

Как рассказал ТАСС автор скульптуры Петр Чегодаев, он создавал ее не вручную, а печатал модель на 3D-принтере. "Это заметно по качеству литья, потому что я и складки одежды сначала создавал на компьютере из выкроек костюмов того времени. А модель лица писателя я воссоздавал по специальной технологии на основе его фотографий с разных ракурсов", рассказал скульптор.

По его словам, многие представляют себе Чехова не совсем так. Люди помнят не фотографию, а картину, которую, к тому же, писали с уже пожилого писателя. При этом его памятник изображает молодого Чехова с фотографической точностью.