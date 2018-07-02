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Место падения тунгусского метеорита может стать туристическим центром

В стране
2 июля, 13:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, июля. /ТАСС

Власти Эвенкии отмечают, что имеют необходимые условия для популяризации уникального места

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КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Место падения тунгусского метеорита в Эвенкии может стать одним из туристических центров России. Об этом ТАСС заявила и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

"Место падения тунгусского метеорита может стать одним из центров притяжения туристов. Мы должны активно позиционировать это уникальное место и информировать потенциальных туристов как добраться туда. Кроме того, в Эвенкии также находится озеро Виви, которое считается географическим центром России, есть возможности для рыбалки и отдыха на природе, гастрономического туризма", - рассказала Мироненко.

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И почему это вообще не метеорит

По ее словам, в село Ванавара пять раз в неделю летают самолеты, из самой Ванавары вертолетом можно добраться до места падения метеорита. "У нас есть все условия. Самолеты в Ванавару летают каждый будний день, в прошлом году отремонтировали гостиницу. Из Ванавары до места падения метеорита летает вертолет, на человека, летящего в составе туристической группы, стоимость вертолета составляет 10 тыс. рублей", - отметила и. о. регионального министра, добавив, что туризм к месту падения метеорита относится к среднему ценовому сегменту.

С 29 июня по 1 июля в Ванаваре прошел праздник, посвященный 110-летию падения тунгусского метеорита. В рамках праздника состоялись спортивные соревнования, концерты творческих коллективов региона. "Такие праздники также помогают продвигать в информационном пространстве наш тунгусский феномен", - добавила Мироненко.

Тунгусский метеорит - космическое тело, предположительно, послужившее причиной взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски в июне 1908 года. Взрыв был такой мощности, что повалил деревья в радиусе около 40 километров. Фрагменты космического тела обнаружены не были.

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