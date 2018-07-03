Ульяновские власти усилят общественный контроль госзакупок

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области намерено подключить общественность к обсуждению государственных закупок. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Мы будем предлагать губернатору поменять систему и включить в этот периметр обязательно общественное обсуждение, общественную палату и отраслевые палаты. То есть обязать органы исполнительной власти в этот промежуток времени получить как минимум их мнения…, чтобы еще и общественность могла дать свою обратную связь", - сказал он.

Смекалин добавил, что любая государственная закупка на сегодняшний день, согласно законодательству, вывешивается на сайт и в течение 10 дней размещается в открытых источниках, где можно всем, кто компетентен в этих вопросах, направить свою информацию или предложить какие-то корректировки. По его словам, пока этот инструмент со стороны общественного контроля не очень востребован. Между тем, по мнению председателя регионального правительства, это позволило бы избежать многих вопросов.

"Есть неточности в технических заданиях, позволяющие каким-то поставщикам осуществлять действия, направленные на снижение цены и поставку недостаточного качества продукта, товара или услуг. Если это видно, то там могут быть определенные корректировки. Ну и, безусловно, все, что касается ценообразования", - уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело

Ранее главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, а также депутата Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва - председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, гендиректора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана.

По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение, при контроле за деятельностью медучреждений пресекли возможность проведения ими самостоятельных закупок, минуя министерство. Они оказывали давление на руководителей медучреждений и вынуждали их представителей заключать контракты с "Ульяновскфармацией" на поставку медицинского кислорода. В итоге были заключены договоры с компанией на общую сумму не менее 10,4 млн рублей, которые в последующем переведены на организации, аффилированные Когану, общее руководство которыми осуществляют фигуранты дела. Тихонов, Абдуллов, Коган, Кузнецова, а также иные лица, содействовавшие им, распорядились деньгами по своему усмотрению.

Троим из соучастников - Тихонову, Кузнецовой и Когану уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Ранее Кузнецова была заключена под домашний арест, а Тихонов и Коган - в СИЗО до 27 августа. По информации Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Абдуллов находится в реанимации. Как сообщал ТАСС, он отстранен от должности министра в связи с уголовным делом о закупках сфере здравоохранения. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство Тихонова и Абдуллова в партии.