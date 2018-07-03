Две высокогорные трассы для маунтинбайка откроют в Карачаево-Черкесии в июле

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Две трассы для маунтинбайка откроются на курорте "Архыз" в горах Карачаево-Черкесии в июле, а еще одну, самую сложную, откроют для спортсменов в августе 2018 года. Старт последней трассы будет начинаться на высоте 2240 метров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Сейчас продолжается строительство трасс, идет подготовка трасс трех уровней сложности - "синей" и "зеленой", а также самой сложной - "красной". Первые две заработают в конце июля 2018 года, третья - в августе. Ее старт будет находиться на высоте 2240 метров, остальные трассы находятся немного ниже", - уточнил собеседник.

По данным пресс-службы, общая протяженность трасс для велосипедистов-экстремалов составит более 4,7 км. На курорте откроется велопрокат, для любителей острых ощущений разрабатывается специальный тариф на подъемники.

"Также на трассах будут работать профессиональные инструкторы. Но нужно заметить, что любителей планируется допускать только на две более легкие трассы, "красная" же предназначена для опытных райдеров. Уже осенью на этих трассах планируется проводить соревнования российского и регионального уровней", - отметили в "Курортах Северного Кавказа".

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тысячи человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.