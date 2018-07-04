Бригады из соседних регионов помогут Ульяновской области устранить последствия непогоды

УЛЬЯНОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные бригады и Оренбургской, Самарской, Пензенской областей и Чувашии прибыли в Ульяновскую область, чтобы помочь устранить последствия непогоды. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Вечером 3 июля в регионе прошли грозы с сильным порывистым ветром, местами с градом. Порывы ветра достигали 25 м/с. Больше всего от последствий непогоды пострадал Цильнинский район, где проживают порядка 25 тыс. человек, и железнодорожная станция "Лаишевка" в 20 км от Ульяновска с населением около 500 человек.

"Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь и будут продолжаться в круглосуточном режиме. Всего задействовано 14 бригад служб высоковольтных линий и 45 единиц спецтехники. В помощь нашим бригадам прибыли дополнительные бригады из соседних регионов - Самарской, Оренбургской, Пензенской областей и Чувашской Республики", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что все восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

По информации региональных властей, 3 июля шквалистый ветер с грозой в Цильнинском районе Ульяновской области повредил опоры линий электропередачи. Это привело к отключениям электроэнергии в 49 населенных пунктах. Всех пострадавших от отключений жителей района перевели на резервную схему электроснабжения. По словам начальника отдела организации технического обслуживания и ремонтов филиала МРСК Волги - "Ульяновские РС" Сергея Сазанова, причиной нарушения электроснабжения стало падение восьми железобетонных опор на трех воздушных линиях 110 кВ.

Кратковременные отключение электроэнергии из-за непогоды также произошли в Ульяновском и Чердаклинском районах. Несколько деревьев, упавших из-за сильного ветра повредили шесть крыш многоквартирных домов на станции "Лаишевка" в Ульяновском районе Ульяновской области. Их планируется восстановить до конца дня.