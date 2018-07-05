Краснодар стал первым городом РФ со скидкой на общественный транспорт по карте "Мир"

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Жители Краснодара получат скидку 15% на проезд в общественном транспорте, если будут оплачивать его картой "Мир", сообщил в четверг журналистам глава города Евгений Первышов.

Соглашение, касающееся безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, между администрацией города и краснодарским отделением Сбербанка было подписано в четверг.

"Сейчас мы говорим о муниципальном транспорте: трамвай, троллейбус и автобус. <...> Мы говорим о четырех рублях, которые будет экономить каждый пассажир", - сказал мэр. Сейчас цена проезда во всем общественном транспорте в Краснодаре составляет 26 рублей, по карте "Мир" он будет стоить 22 рубля.

По информации городской администрации, с начала 2018 года проезд в транспорте банковскими картами оплачивался около 3 млн раз. "Переход на безналичный расчет важен, он удобен для пассажиров... Плюс это прозрачность расчетов", - сказал Первышов.

Замначальника управления по развитию нефинансовых сервисов платёжной системы "Мир" Сергей Романов уточнил, что пока скидки будут предоставляться с 10 июля по 10 сентября. "Краснодар стал первым городом, где запускается такого рода акция", - отметил он.

По данным управляющего краснодарским отделением Сбербанка Андрея Орешко, в настоящее время в муниципальном транспорте установлено 950 терминалов, а в планах на ближайшие годы - установить около 1 тыс. терминалов в автобусах частных предприятий. По его словам, за июнь по картам "Мир" в транспорте произведено 12 тыс. платежей. Орешко также пояснил, что НСПК (компания-оператор системы "Мир") возместит трамвайно-троллейбусному управлению средства, которые пассажиры не заплатят из-за акции.

О карте "Мир"

Ранее сообщалось, что доля карт "Мир" на российском рынке в количественном выражении составляет порядка 14%. Доля объема операций по ним сейчас составляет 11%. Банк России планирует в 2018 году довести рыночную долю операций по картам "Мир" до 15%. К 1 июля сотрудники всех бюджетных организаций РФ были переведены на использование карты "Мир" как зарплатной.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".