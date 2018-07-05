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Опоры ЛЭП в виде якорей начали устанавливать под Калининградом

В стране
5 июля, 18:17 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, июля. /ТАСС

Высота каждой из двух опор превышает 110 метров

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КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Монтаж самых высоких в стране опор линии электропередачи (ЛЭП) в виде якорей начали под Калининградом специалисты компании "Янтарьэнерго". Высота каждой из двух опор превышает 110 метров, сообщила в четверг пресс-служба этого электросетевого предприятия.

"Это один из самых сложных проектов, который реализует компания, - самые высокие стилизованные опоры ЛЭП в стране. Под линией между ними будут проходить судна больших габаритов - четырехмачтовые парусные суда "Седов", "Крузенштерн". Поэтому высота опор составляет свыше 110 метров - больше длины футбольного поля. Масса опор - 1 тыс. тонн", - отмечает генеральный директор АО "Янтарьэнерго" Игорь Маковский, слова которого приводит пресс-служба.

По оценке Маковского, "сложность проекта сопоставима с работами по строительству Крымского моста", а сами опоры "станут новым туристическим символом региона". Опоры в виде якорей разместятся по обеим сторонам реки Преголя - главной водной артерии Калининграда, в районе судостроительного завода "Янтарь".

Ширина каждого якоря - 16,5 метров. Эти опоры способны выдержать максимальный напор ветра до 36 м/с, а также устоять в жару и холод, при максимуме плюсовой и минусовой температуры в 35 градусов. По всей высоте опор через каждые 45 метров будет установлено сигнальное освещение, что сделает конструкции заметными в темное время суток для кораблей. Надежность двух конструкций обеспечивают 240 свай.

"Необычный инженерный проект - часть линии электропередачи, которая строится для технологического присоединения новой Прегольской ТЭС. Линия соединит строящуюся станцию с существующей подстанцией 330 киловольт "Северная", - пояснили в энергокомпании..

Стилизованную конструкцию по индивидуальному проекту изготовил ОАО "Опытный завод "Гидромонтаж", расположенный в Наро-Фоминском районе Московской области. На этом же предприятии были изготовлены декоративные опоры ЛЭП в виде снежного барса и лыжников - символов Олимпиады-2014 в Сочи, а также 37-метровая стилизованная опора в виде талисмана чемпионата мира по футболу-2018 - волка Забиваки, установленная "Янтарьэнерго" у одной из магистралей Калининграда.

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