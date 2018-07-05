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Проект краснодарского канатного метро планируют разработать к 2019 году

В стране
5 июля, 19:02 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, июля. /ТАСС

Городские власти рассматривают его в качестве альтернативы автомобильному транспорту

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КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Власти Краснодара рассчитывают, что проект канатного метро, которое поможет сократить пробки в городе, будет разработан к концу года, сообщил ТАСС в четверг мэр Евгений Первышов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в конце прошлого года начали рассматривать проект по строительству канатного метро как одну из альтернатив автотранспорту из-за серьезных пробок. В настоящее время идет разработка проекта и поиски инвестора. По предварительным оценкам, первая очередь метро (закольцованные линии протяженностью 32 км с девятью станциями) обойдется в 11 млрд рублей и может быть построена за четыре года.

"Когда проект будет готов для представления инвесторам, мы всех [потенциальных инвесторов] пригласим. Рассчитываем, что до конца этого года будет [разработан проект]", - сказал Первышов.

Он уточнил, что в настоящее время над этим вопросом работаем группа специалистов, проводится ряд исследований, уже получены экспертные заключения, в том числе от известных мировых производителей оборудования для таких систем. Уточняются возможные маршруты трасс и потенциальные места для размещения посадочных станций.

Также сообщалось, что концессионером при реализации проекта может стать российско-французское предприятие, одним из учредителей которого является французский производитель оборудования для канатных дорог Poma, уже строивший подобные объекты в разных странах и являющийся одним из лидеров отрасли.

В пресс-службе мэрии добавили, что возможность участия в проекте также рассматривает австрийско-швейцарская компания Doppelmayr (Doppelmayr Garaventa Group).

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