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Дни Москвы в Калужской области пройдут 13-14 июля

В стране
6 июля, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Планируется, что ответные Дни Калужской области в столице организуют 20-21 сентября

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дни Москвы пройдут 13 и 14 июля в Калуге и нескольких населенных пунктах области. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Дни Москвы в Калужской области пройдут с 13 по 14 июля. У нас добрые и деловые отношения с коллегами из Калужской области. Москва и Калужская область сотрудничает очень хорошо", - сказал Сучков.

По его словам, с 2010 и 2016 год товарооборот между регионами вырос на 30,5 млрд рублей.

Глава департамента отметил, что на 13 июля намечена деловая программа: пройдут круглые столы, различные встречи и выезды на предприятия по всем направлениям деятельности правительств субъектов. На 14 июля запланирована культурная программа. "У нас объявлен конкурс на знание Москвы в пяти номинациях, и победители получат путевки в Москву на три дня - с проживанием и экскурсиями", - добавил Сучков.

В свою очередь министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин сообщил, что проведение ответных Дней Калужской области в Москве запланировано на 20-21 сентября.

Дни Москвы в регионах и ответные Дни регионов в Москве направлены на укрепление межрегионального сотрудничества. На этих мероприятиях стороны обмениваются опытом в различных сферах, заключают соглашения о сотрудничестве. Для жителей региона, в котором проходят праздничные мероприятия, готовится культурная программа, включающая концерты, выставки и театральные постановки.

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