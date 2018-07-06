На конкурс по выбору главы Екатеринбурга подали заявки 22 кандидата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Двадцать два кандидата заявились на участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга. В числе кандидатов депутат Госдумы Андрей Альшевских, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, первый заместитель главы администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко, сообщил в пятницу ТАСС глава горизбиркома Илья Захаров.

"Прием документов на участие в конкурсе на пост главы Екатеринбурга завершился в пятницу, 7 июля, в 15:00 мск. На участие в конкурсе заявились 22 кандидата. Все документы были поданы в гордуму в запечатанных конвертах, которые будут вскрыты 23 июля. Собеседование с кандидатами состоится 25 июля", - сказал Захаров.

По его словам, после завершения конкурса комиссия предложит выбранных кандидатов для утверждения в должности главы Екатеринбурга депутатам гордумы седьмого созыва, которых выберут 9 сентября. "В идеале было бы, чтобы после выборов сразу был назначен председатель гордумы, а также назначен глава администрации Екатеринбурга", - сказал Захаров.

Сейчас в Екатеринбурге мэр, который также председательствует в гордуме, выполняет в первую очередь представительские функции, тогда как руководителем исполнительной власти является глава городской администрации. Первый пост занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых выборов мэра. Администрацией Екатеринбурга руководит Александр Якоб.

О положении конкурса

Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили порядок проведения конкурса на должность главы Екатеринбурга. Предполагается, что комиссия, которая будет рассматривать кандидатуры, будет состоять из шести человек. Претендент на пост главы Екатеринбурга должен иметь высшее образование, навыки и знания в сфере муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции.

Кандидат должен будет изложить комиссии цели и задачи, которые он видит перед собой на посту главы города. Конкурс будет проводиться только при наличии как минимум двух кандидатов, после комиссия будет рекомендовать гордуме кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Депутаты городской думы внесли соответствующие поправки в городской устав 25 мая.