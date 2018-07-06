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Парламент Севастополя утвердил процедуру согласования кандидата в прокуроры города

В стране
6 июля, 17:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, июля. /ТАСС

Кандидатуру будут согласовывать Законодательное собрание города и губернатор Севастополя, а в случае разности их мнений решение будет принимать специально созданная комиссия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя на внеочередной сессии в пятницу приняли законопроект, который определил процедуру согласования кандидата на должность прокурора города, передает корреспондент ТАСС.

Документ приняли для согласования в ближайшее время в этой должности кандидатуру нынешнего прокурора Адыгеи Марка Большедворского, о чем попросил заксобрание Севастополя генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Необходимость принятия закона вызвано требованием федерального закона "О прокуратуре", в соответствие с которым согласование [кандидатуры на должность прокурора] происходит с субъектом РФ в порядке, установленном субъектом РФ. Согласование представления производится Законодательным собранием города Севастополя и губернатором города Севастополя. На сегодняшний момент такого закона [в Севастополе] не существует, и с учетом поступившего представления для согласования [кандидатуры Большедворского] необходимость скорейшего принятия данного закона обусловлена объективными причинами. Он сделан абсолютно таким образом, чтобы учитывать максимально полномочия и Законодательного собрания, и губернатора для реализации своих полномочий на равных оснований", - рассказал в ходе сессии представитель губернатора города Михаил Валиев.

Он добавил, что "в случае разности мнений губернатора и законодательного собрания" решение будет принимать специально созданная комиссия путем голосования.

Будущая смена прокуроров

Ранее сообщалось, что в своем представлении генпрокурор просит власти Севастополя согласовать кандидатуру Марка Большедворского, который сейчас возглавляет прокуратуру Адыгеи.

Марк Большедворский родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Прошел профессиональный путь от следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Ангарска до первого заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи. Год назад был назначен прокурором Адыгеи.

В настоящее время прокуратуру Севастополя возглавляет Игорь Шевченко, работавший в прокуратуре города с 2003 года и назначенный прокурором города после вхождения Севастополя в состав РФ. В последнее время наблюдалось противостояние между нынешним прокурором города и администрацией Севастополя. Так, в марте губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства объявил, что прокуратура пыталась незаконно осмотреть его жилище, и призвал прокурора города Игоря Шевченко "не лезть в чужой дом", а заниматься работой.

В январе правительство Севастополя выиграло суд о праве собственности на земельный участок, который, как утверждали в правительстве города, ранее незаконно получил Шевченко. Источник в суде сообщил тогда ТАСС, что речь шла о прокуроре Севастополя.

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Адыгея Севастополь
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Чайка, Юрий Яковлевич Овсянников, Дмитрий Владимирович
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