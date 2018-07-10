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Дамбу на Финском заливе в Петербурге закроют для сквозного проезда на День ВМФ

В стране
10 июля, 14:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июля. /ТАСС

Запрет на движение транспорта будет действовать 29 июля с 7:00 до 17:00

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Запрет на сквозной проезд через комплекс защитных сооружений на Финском заливе в Петербурге введут 29 июля в связи с проведением главного военно-морского парада. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

"Дамба для проезда будет закрыта и въезд в Кронштадт будет только по пропускам или общественным транспортом", - сказал Говорунов.

Дамбу перекроют в День ВМФ с 07:00 мск до 17:00 мск, а также ее закроют для сквозного проезда 22 июля в период репетиции парада с 09:00 мск до 14:00 мск.

Говорунов добавил, что во время парада в прошлом году власти не просчитали схему выезда из города Кронштадта (входит в состав Петербурга), где также пройдет часть парада. "Все было хорошо организовано, кроме одного - это выезд из Кронштадта. Были достаточно большие проблемы и некоторые люди выбирались из Кронштадта по несколько часов. Мы учли все эти недоработки", - сказал он.

Для въезда в город его жители должны будут получить аккредитацию в МФЦ на автомобиль, а также будут пропускать транспорт организаторов и автомобили экстренных и оперативных служб. Вице-губернатор обратил внимание на то, что 29 июля в День ВМФ также будут масштабные перекрытия движения в Петербурге и, по его словам, лучшим транспортом для передвижения в этот день будет метро.

О дамбе и параде

Комплекс защитных сооружений построен в Петербурге для защиты города от наводнений. Он отделяет Невскую губу от Финского залива. По дамбе проходит участок Кольцевой автомобильной дороги.

Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ 29 июля в Петербурге. По словам заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Александра Федотенкова, в нем примут участие 41 боевой корабль и подводная лодка, 38 летательных аппаратов и более 4 тыс. моряков.

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