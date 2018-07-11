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Авиарейсы из нового аэропорта Саратова запустят в 2019 году

В стране
11 июля, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

От Саратова к аэропорту в режиме экспресса будут курсировать пригородные электропоезда

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ТАСС, 11 июля. Авиарейсы из нового аэропорта Саратова будут выполняться с 2019 года, сообщил в среду губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"Строительство аэропортового комплекса - наш ключевой инфраструктурный проект, работы перешли в завершающую стадию. Первые полеты начнутся в следующем году", - сказал он на совещании в правительстве региона.

Радаев отметил, что поставил задачу синхронизировать все этапы строительства и решить вопросы будущей доставки до аэропорта пассажиров. "От Саратова в режиме экспресса будут курсировать пригородные электропоезда", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что аэропорт строится в районе села Сабуровка, в 20 километрах от Саратова, на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд рублей.

Общая площадь пассажирского терминала нового аэропорта составит 23 тыс. кв. метров. Ожидается, что он будет обслуживать 1 млн пассажиров в год. Длина взлетно- посадочной полосы составит 3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные.

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