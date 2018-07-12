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Дорожники ликвидировали последствия подтопления дороги в Приэльбрусье

В стране
12 июля, 18:31 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, июля. /ТАСС

Движение обеспечено в полном объеме, отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ"

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НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Дорожники ликвидировали последствия стихии, которая размыла более десятка участков единственной дороги ведущей к Эльбрусу. На трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус завершены первоочередные работы, обеспечено нормальное движение, сообщили в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Сегодня, 12 июля, федеральные дорожники ликвидировали последствия подтопления и завершили первоочередные мероприятия по восстановлению всех 12 участков (с 63-го по 98-й километр) и четырех мостов трассы А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус, поврежденных в результате поднятия уровня воды в реке Баксан. Движение обеспечено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ЧС было задействовано 34 единицы техники и 50 человек персонала. "Чтобы отвести воду реки Баксан от проезжей части и обеспечить бесперебойный проезд, в течение пяти дней в круглосуточном режиме специалисты укрепляли откосы и обочины, засыпали образовавшиеся промоины крупными валунами и железобетонными конструкциями. Всего на эти цели дорожникам потребовалось более 16 тыс. кубометров материалов. Кроме того, был организован постоянный мониторинг состояния полотна автодороги для предупреждения новых размывов", - добавили в компании.

Предполагается провести "комплекс капитальных работ по приведению в нормативное состояние участков, пострадавших от стихии". "В настоящий момент разрабатывается проект берегоукрепительных работ на участках, разрушенных селем в сентябре 2017 года. Принято решение внести в него изменения с учетом ЧС этого года, к защите трассы от размывов федеральные дорожники планируют приступить уже в следующем году", - уточнили в Упрдор "Кавказ".

В результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан 5 июля в КБР произошло подтопление участков дороги Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63-го по 104-го км общей протяженностью 1,5 км. Были частично разрушены или подтоплены 12 участков дороги, в том числе четыре моста, от стихии пострадали также опоры линий электропередачи и газопровод. В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В республике введен режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.

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