Отмечается, что эксперты, дипломаты, бизнесмены, представители государственных органов обсудят аспекты интеграции сотрудничества между РФ и азиатскими партнерами в меняющуюся глобальную среду

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" организует в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) сессию "Четырехугольник Россия - Китай - Япония - США: есть ли возможности для сотрудничества?", а также теледебаты "Поворот России на Восток: итоги и новые цели".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Валдая", в этих форматах эксперты, дипломаты, бизнесмены, представители государственных органов обсудят перспективы взаимодействия ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе в обеспечении безопасности, а также различные аспекты интеграции сотрудничества между Россией и азиатскими партнерами в меняющуюся глобальную среду. Обе дискуссии запланированы на среду, 6 сентября.

К новым достижениям в АТР

Председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС выразил мнение, что в настоящее время у России нет серьезных противоречий в АТР с США и Японией.

"Наша сессия будет посвящена тем точкам роста, которые могли бы быть, - пояснил он. - Это не сессия про угрозы, это сессия про развитие". "Смысл дискуссии о взаимодействии не в том, чтобы жизнерадостно поаплодировать достижениям. Нужно понять, что мешает дальнейшим достижениям", - продолжил он.

"Какова может быть роль или могла бы быть роль основных политических сил в регионе? - сформулировал эксперт один из основных дискуссионных вопросов. - Могут ли политические силы создать пространство для успешного сотрудничества?". "Понятно, что после последних событий, я имею в виду даже не Северную Корею, а различного рода заявления Соединенных Штатов, вытекает вопрос: можно ли сотрудничать? Хочется надеяться, что можно", - подчеркнул Быстрицкий.

Комментируя предстоящее участие в разговоре губернатора Калифорнии, он обратил внимание на то, что этот штат по своему размеру "сопоставим с экономикой крупнейших стран". "Калифорния - это просто целый мир по своему калибру. Она ближе к Тихоокеанскому региону", - отметил председатель Совета Фонда поддержки и развития "Валдая".

В ходе дискуссии, в которой среди прочих примут участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и губернатор штата Калифорния Джерри Браун, предполагается определить, какие задачи государства АТР могли бы решать совместно и как "четверка" могла бы двигаться в сторону коллективного обсуждения важнейших проблем региональной безопасности. Еще одно направление диалога - возможность подключения США и Японии к тем или иным инициативам макрорегионального характера, которые продвигают Китай и Россия в Азии и Евразии.

Что за "поворотом на Восток"?

Как сообщили в пресс-службе "Валдая", в ходе теледебатов клуб представит доклад "К Великому Океану-5: после поворота".

Авторы исследования, копия которого есть у ТАСС, делают вывод о том, что для России по-прежнему остается приоритетным направлением развитие сотрудничества с Китаем. "Однако за последние два года России удалось сформировать тесную сеть партнерских отношений с другими азиатскими государствами и объединениями. В первую очередь - с Японией, Индией, Южной Кореей и странами АСЕАН", - полагают эксперты клуба.

Согласно докладу, "для полноценной интеграции в производственно-сбытовые и технологические цепочки и превращения в самостоятельный полюс роста в АТР России необходимо расширять номенклатуру поставляемой в страны АТР продукции с особым акцентом на производстве ресурсоемких, энергоемких и водоемких товаров".

Таким образом, центральными темами дебатов станут возможности диверсификации связей России в Азии, в том числе развитие взаимодействия с Китаем, Японией, Республикой Корея, Сингапуром и Вьетнамом. "Необходимо встраивать сотрудничество между Россией и азиатскими партнерами в меняющуюся глобальную среду, - убеждены специалисты "Валдая". - Одновременно важно подтягивать к сотрудничеству России в Азии и Евразии ведущих европейских, а возможно, и американских игроков".

Восточный экономический форум

ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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