Восточный экономический форум

По словам ректора РГСУ Натальи Починок, для каждой школы могут быть подготовлены "хотя бы один-два или три преподавателя" по шахматам

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Процесс внедрения шахмат во всех российских школах может занять два-три года, считает член Общественной палаты (ОП), ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Ранее сообщалось, что Починок и гроссмейстер Сергей Карякин, который также является членом ОП, разработали предварительную программу внедрения шахмат в школах России. На первом этапе она будет реализована в четырех регионах - Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской и Ленинградской областях. Проект нашел поддержку министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая заявила, что шахматы "должны быть во всех школах".

"Я думаю, что в рамках двух-трех лет это можно уже сделать (внедрить шахматы во всех школах - прим. ТАСС) и сделать устойчиво, когда будет подготовлена целая скамейка запасных преподавателей и педагогов, которые любят шахматы", - сказала Починок в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам собеседницы агентства, для каждой школы могут быть подготовлены "хотя бы один-два или три преподавателя" по шахматам. "В этой работе огромная роль должна уделяться педагогическим вузам, где теория и методика преподавания шахмат в школах тоже могла бы стать обязательным предметом. Мы об этом будем говорить в Министерстве образования [и науки], будем просить нас поддержать", - сообщила член ОП.

Она также рассказала, что в стенах Общественной палаты состоялись заседания четырех комиссий по вопросу внедрения шахмат в школах. Как пояснила Починок, целью является формирование рабочей группы под председательством Карякина, чтобы "его авторитетом и личным примером" создать "все инструменты для массового внедрения шахмат во все сферы".

"Мы считаем, что третий урок физкультуры может быть шахматным уроком... Эта работа начата, я очень верю в успех, верю, что на площадке Общественной палаты мы сможем работать над внедрением шахмат в школах", - добавила член ОП.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, однако 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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