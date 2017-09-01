Александр Медведев: "Амур" и "Адмирал" обязательно должны остаться в КХЛ

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" и владивостокский "Адмирал" обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Здесь команду ("Адмирал") любят, поддерживают ее. За один год команда не строится. Этот сезон очень важный. Главное, чтобы болельщики ее поддерживали", - считает Медведев

"И Владивосток, и Хабаровск обязательно должны остаться в КХЛ, - продолжил первый президент лиги. - С финансами у "Адмирала", насколько я знаю, нет никаких проблем".

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.