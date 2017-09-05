Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ и проведет ряд двусторонних встреч

Планируются переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где 6-7 сентября примет участие в работе третьего Восточного экономического форума. Вечером во вторник Путин планирует осмотреть экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции дать старт ряду предприятий региона, сообщали накануне в пресс-службе Кремля.

На следующий день, 6 сентября, Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. "Это будут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, подписанием документов и заявлением для прессы", - сообщал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помощник президента не стал раскрывать содержание документов, так как они проходят стадию согласования.

По словам Ушакова, 7 сентября после пленарного заседания ВЭФ Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Эти переговоры будут также иметь полномасштабный характер и завершатся подписанием двусторонних документов. До пленарного заседания в этот же день российский лидер встретится с новым президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

В ходе пленарного заседания 7 сентября, которое пройдет под названием "Дальний Восток: создавая новую реальность", Путин расскажет о перспективах социально-экономического развития Дальнего Востока, о подходах в региональной экономической интеграции, в том числе о российском предложении по созданию большого евразийского пространства. Ожидается, что российский лидер выскажется по наиболее острым политическим проблемам, в частности по ситуации на Корейском полуострове. Президенты Республики Корея, Японии и Монголии также выступят на пленарном заседании после российского лидера.

Вечером 7 сентября Путин вместе с премьер-министром Японии и президентом Монголии примут участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства центра дзюдо и посетят соревнования по дзюдо среди юниоров.