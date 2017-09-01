Александр Медведев считает, что СКА выведет из-под потолка зарплат Дацюка и Ковальчука

Также первый президент КХЛ рассказал, что клуб пока не намерен подписывать новых игроков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук являются основными кандидатами в СКА на вывод их зарплат из-под потолка, установленного Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев после гала-матча между сборными администрации Приморского края и Восточного экономического форума, за которую он играл.

"Думаю, что Дацюк и Ковальчук - первые кандидаты. Но точно мы пока еще не определились", - сказал Медведев. "Лига постановила, что из-под потолка можно вывести только двух игроков. Мы подчиняемся ее решению", - отметил собеседник ТАСС.

Ковальчук выступал за СКА во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2012/13, а затем, летом 2013 года, подписал с клубом из Санкт- Петербурга полноценный контракт. Соглашение со СКА он продлил в июле 2017 года. Дацюк, как и Ковальчук известный по игре в НХЛ, выступает за СКА с 2016 года.

На вопрос, может ли составить проблемы СКА тот факт, что из-под потолка можно вывести зарплаты не более двух хоккеистов, Медведев ответил: "Нет, не составит". Также первый президент КХЛ рассказал, что клуб пока не намерен подписывать новых игроков. "У нас команда укомплектована. Мы новых игроков не ищем", - отметил он.

Клубы КХЛ в нынешнем сезоне могут выводить двух игроков из-под потолка зарплат, являющихся кандидатами в сборную России и ранее выступавшими в Национальной хоккейной лиге. Решение было принято по рекомендации Федерации хоккея России. После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено о введении жесткого потолка зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 - 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.