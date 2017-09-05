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6 сентября, 03:21
Во Владивостоке прошло официальное открытие ВЭФ-2017
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер Юрий Трутнев, выступая на открытии, подчеркнул, что Дальний Восток - одно из прекраснейших мест на Земле

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал в среду во Владивостоке. Его основной темой станет новая экономическая политика на Дальнем Востоке.

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"Уважаемые гости, то, что вы присутствуете в этом зале, говорит о том, что вы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке. <...>. Хочу сказать, что Дальний Восток - это действительно одно из прекраснейших мест на Земле. Мы любим его. Мы верим в его будущее", - сказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, открывая форум.

Говоря о том, какая работа была проделана в регионе за год, прошедший с предыдущего форума, он перечислил такие новые меры экономического развития, как снижение тарифов на электроэнергию, введение электронных виз в рамках Свободного порта Владивосток, закон о "дальневосточном гектаре" и механизм предоставления предприятиям квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Юрий Трутнев отметил, что немаловажным фактором развития региона является социальная инфраструктура.

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"Для развития Дальнего Востока недостаточно снизить налоги, тарифы на электроэнергию, ускорить административные процедуры. Крайне важно сделать так, чтобы людям хорошо было здесь жить. Новые инвестиционные проекты должны быть обеспечены школами, детскими садами и спортивными комплексами. Эти вопросы будут обсуждаться сегодня на заседании Президиума Государственного совета под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - добавил Юрий Трутнев.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияТрутнев, Юрий Петрович
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