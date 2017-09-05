Во Владивостоке прошло официальное открытие ВЭФ-2017

Вице-премьер Юрий Трутнев, выступая на открытии, подчеркнул, что Дальний Восток - одно из прекраснейших мест на Земле

"Уважаемые гости, то, что вы присутствуете в этом зале, говорит о том, что вы заинтересованы в работе на Дальнем Востоке. <...>. Хочу сказать, что Дальний Восток - это действительно одно из прекраснейших мест на Земле. Мы любим его. Мы верим в его будущее", - сказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, открывая форум.

Говоря о том, какая работа была проделана в регионе за год, прошедший с предыдущего форума, он перечислил такие новые меры экономического развития, как снижение тарифов на электроэнергию, введение электронных виз в рамках Свободного порта Владивосток, закон о "дальневосточном гектаре" и механизм предоставления предприятиям квот на вылов рыбы в обмен на инвестиции. Юрий Трутнев отметил, что немаловажным фактором развития региона является социальная инфраструктура.