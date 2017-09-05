"Вертолеты России" рассчитывают на выручку в 228 млрд руб. по итогам 2017 года

Глава холдинга заявил, что за первое полугодие было произведено порядка 70 вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Вертолеты России" рассчитывают выйти по итогам 2017 года на выручку в размере 228 млрд рублей, сообщил журналистам глава холдинга Андрей Богинский в кулуарах Восточного экономического форума.

"По основным показателям холдинга, которые мы ожидаем в 2017 году. За первое полугодие мы произведи порядка 70 вертолетов, соответственно, этот показатель на уровне прошлого года. Бюджет компании составлен на 2017 год из расчета поставки 220 вертолетов. Соответственно, выручка в бюджете по плану - 228 млрд рублей. Сегодня мы идем в графике по выполнению данных показателей, ожидаем, что данные показатели по итогам 2017 года будут выполнены", - сказал он.

Также Богинский сообщил, что холдинг рассчитывает сертифицировать вертолет Ка-62 в конце 2019 года и начать серийные поставки с начала 2020 года.

"Мы ожидаем получения сертификата (на новый многоцелевой вертолет Ка-62 - прим. ред.) в конце 2019 года. Параллельно можем уже заниматься серийной постройкой, чтобы в начале 2020 года начать уже серийные поставки", - сказал он.

По словам Богинского, основные заказчики на Ка-62 - в основном в нефтегазовом секторе.

В планах "Вертолетов России" - начать производство с 7-10 единиц, и постепенно увеличивать до 30 моделей в год.

Богинский также сообщил, что "Вертолеты России" рассчитывают выйти по итогам 2017 года на выручку в размере 228 млрд рублей.

"По основным показателям холдинга, которые мы ожидаем в 2017 году. За первое полугодие мы произведи порядка 70 вертолетов, соответственно, этот показатель на уровне прошлого года. Бюджет компании составлен на 2017 год из расчета поставки 220 вертолетов. Соответственно, выручка в бюджете по плану - 228 млрд рублей. Сегодня мы идем в графике по выполнению данных показателей, ожидаем, что данные показатели по итогам 2017 года будут выполнены", - отметил глава холдинга.