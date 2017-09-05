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6 сентября, 05:26
ВНХК получила статус резидента территории опережающего развития "Нефтехимический"

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо

ТАСС, 6 сентября. Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) и Корпорация развития Дальнего Востока в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение об осуществлении деятельности ВНХК на территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический". Об этом сообщает пресс-служба "Роснефти".

Соглашение предусматривает сотрудничество компаний при реализации проекта по созданию комплекса ВНХК в Приморском крае .

"Строительство комплекса позволит заместить экспорт сырья производством продукции с высокой добавленной стоимостью, поставлять ее на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечить растущие потребности в моторных топливах внутреннего рынка ДФО, а также будет способствовать развитию инфраструктуры и сопутствующего производства в дальневосточных регионах", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Проект ВНХК

"Роснефть" совместно с китайской компанией ChemChina планирует построить на Дальнем Востоке нефтехимический комплекс. Строительство планируется в три очереди. Первая и вторая очереди, как сообщал глава Минэнерго России Александр Новак, должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год.

Объем инвестиций в обе очереди составит 796 млрд рублей.

"Роснефть" предполагает сохранить за собой контроль в ВНКХ, при этом китайская сторона возьмет на себя риски, связанные с финансированием проекта.

Нефтеперерабатывающий комплекс будет производить автобензин, дизельное топливо, керосин и бункеровочное топливо. Создание нефтехимического комплекса на втором этапе строительства позволит выпускать более 15 марок полиэтиленов и полипропиленов для азиатского рынка.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Россия
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