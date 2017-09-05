Глава Минздрава РФ назвала пять приоритетных направлений развития биомедицины

Одним из таких направлений, по словам Вероники Скворцовой, является развитие бионического протезирования

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Участие здравоохранения в четвертой технологической революции и развитие биомедицины министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала важнейшим приоритетом российского здравоохранения.

"У нас пять сейчас основных приоритетных проектов развития биомедицины. В том числе на первом месте онкология, как в области таргетных препаратов, так и в области ядерной медицины", - сказала она на сессии по здравоохранению на третьем Восточном экономическом форуме.

В рамках совместной программы с Национальным центром рака в Токио российские специалисты исследуют возможности создания таргетных препаратов. "Наша совместная программа позволит типировать опухоль и формировать коктейль из препаратов для каждого конкретного пациента", - пояснила министр. Речь идет об использовании "таргетных, основанных на генном типировании опухолей, препаратов, включая и моноклональные антитела и малые молекулы, это и генная терапия и редактирование генома в ряде случаев"

Кроме того, по словам Сквоцовой, в России активно развивается регенеративная медицина, и уже в этом году начинается регистрация российских продуктов. "Мы развиваем 3D-принтирование и разработку других методов формирования матрикса, и, соответственно, аутилогичные искусственные органы, которые должны заменить транспаранты донорские от других живых и посмертных доноров", - пояснила министр.

Еще одним важным направлением биомедицины Скворцова назвала развитие бионического протезирования. "Различные механизмы робототехнические, а также формирование нейропсихологию-компьютерного интерфейса и управления бионическими процессами", - уточнила она.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.