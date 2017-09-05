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6 сентября, 07:13
Крупнейший логистический комплекс на границе с Китаем планируют создать в Благовещенске

Комплекс будет включать в себя автомобильный пункт пропуска через государственную границу с помещениями для постов таможенной службы, а также логистическую часть

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Мост" в течение ближайших двух лет планирует построить крупнейший логистический комплекс на границе России и Китая, вблизи города Благовещенска в Амурской области. Стоимость проекта составит порядка 7,8 млрд рублей, сообщил в среду на презентации проекта на Восточном экономическом форуме генеральный директор компании Евгений Песоцкий.

"Общая стоимость проекта составляет около 7,8 млрд рублей, в том числе автомобильный пункт пропуска стоимостью 1,9 млрд рублей и транспортно-логистический комплекс за 5,9 млрд рублей", - сказал Песоцкий.

Комплекс будет включать в себя автомобильный пункт пропуска через государственную границу с помещениями для постов таможенной службы, а также логистическую часть, где разместят склады временного хранения с холодильными установками, стоянки для автомобилей и другой техники, железнодорожный и контейнерный терминал. Все строения возведут на площади порядка 50 гектаров, а для перспективы увеличения предусмотрены дополнительные земли площадью 120 гектаров.

По словам Песоцкого, пропускная способность комплекса по плану составит порядка 4 млн тонн грузов, 1,8 млн пассажиров и более 200 тыс. транспортных средств в год к 2025 году. В непосредственной близости будущего комплекса находится два международных аэропорта - у Благовещенска и на территории Китая - Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, а также территория опережающего развития (ТОР) "Приамурская".

Группа компаний "Мост" работает с 1991 года и занимается строительством и реконструкцией объектов на железных и автомобильных дорогах: мостов, тоннелей, переходов, а также инфраструктуры морских портов и причалов. В числе проектов компании - строительство моста через реку Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ, которое осуществлялось совместно с китайскими инвесторами.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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