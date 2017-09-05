Президент выразил надежду на усердное сотрудничество во благо всего азиатского региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду выразил мнение, что его страна является одним из лучших партнеров РФ для развития Дальнего Востока.

"Я считаю, что Южная Корея является одним из лучших партнеров для России по развитию Дальневосточного региона. - Поэтому, если мы будем усердно сотрудничать вместе, то сможем достичь процветания не только Дальневосточного региона, а всего (азиатского) региона в целом", - сказал южнокорейский лидер.

Президент Южной Кореи сказал Путину, что на срок своего президентства он поставил цель "поднять российско-корейские отношения на качественно новый уровень". Мун Чжэ Ин отметил, что политика России по развитию Дальнего Востока согласуется с так называемой Новой северной политикой, которую проводит Сеул.

"У нас здесь есть общие точки соприкосновения, мы одним путем движемся с вами", - указал президент Южной Кореи.