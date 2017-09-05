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6 сентября, 07:10
Мун Чжэ Ин: Южная Корея - один из лучших партнеров РФ для развития Дальнего Востока
© Метцель Михаил/ТАСС

Президент выразил надежду на усердное сотрудничество во благо всего азиатского региона

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду выразил мнение, что его страна является одним из лучших партнеров РФ для развития Дальнего Востока.

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"Я считаю, что Южная Корея является одним из лучших партнеров для России по развитию Дальневосточного региона. - Поэтому, если мы будем усердно сотрудничать вместе, то сможем достичь процветания не только Дальневосточного региона, а всего (азиатского) региона в целом", - сказал южнокорейский лидер.

Президент Южной Кореи сказал Путину, что на срок своего президентства он поставил цель "поднять российско-корейские отношения на качественно новый уровень". Мун Чжэ Ин отметил, что политика России по развитию Дальнего Востока согласуется с так называемой Новой северной политикой, которую проводит Сеул.

"У нас здесь есть общие точки соприкосновения, мы одним путем движемся с вами", - указал президент Южной Кореи.

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