По итогам переговоров Путина и Мун Чжэ Ина подписан ряд документов

В частности, Россия и Республика Корея создадут систему прямой шифрованной связи

Также подписан меморандум о том, что Южная Корея станет страной-партнером на международной промышленной выставке "Иннопром" в России в 2018 году. Соответствующий меморандум подписан между Министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности, торговли и энергетики Республики Корея по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Мун Чжэ Ина.

В присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондом "Росконгресс" и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям, меморандум о взаимопонимании между Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона и Экспортно-импортным банком Кореи. Меморандумы о взаимопонимании подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям, а также Минэкономразвития РФ и министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея, которые договорились о сотрудничестве в области инноваций. Меморандум о взаимопонимании с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям подписало и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Минздрав России и Минздрав Кореи приняли протокол о намерениях сотрудничества в области профессионального медицинского образования. Кроме того, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке РФ с "Кориа трейдинг энд индастриз", администрацией порта Пусан, "ЮНИКО лоджистикс" и "Кориан сифудз".

Также на полях российско-корейских переговоров было подписано еще семь документов о намерениях сотрудничества в области медицины, авиации, привлечения инвестиций и т. д. В частности Фонд международного медицинского кластера и Госпиталь "Бундан" Сеульского национального университета подписали меморандум о взаимопонимании. Трехсторонний меморандум был заключен между Автономной некоммерческой организацией "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Госпиталем Пусанского национального университета и корпорацией "КТ".

Меморандум о взаимопонимании подписали Российское агентств по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и Экспортно-импортный банк Кореи; аналогичный документ заключили компания "Нанолек" и компания "ЭсКей Кемикал".

В области авиации меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании был подписан между АО "Авиакомпания "Аврора" и корпорацией "Международный аэропорт Инчхон". Кроме того, правительство Сахалинской области и корпорация "Международный аэропорт Инчхон" также договорились о сотрудничестве.

На полях российско-корейских переговоров также был подписан меморандум о взаимопонимании между Альфа-банком и Экспортно-импортным банком Кореи по совместному сотрудничеству.