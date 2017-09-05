Путин: Россия и Южная Корея продолжат экспертные консультации по созданию ЗСТ с ЕврАзЭС

Президент РФ считает перспективным и двустороннее экономическое взаимодействие Москвы и Сеула

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Южная Корея подтвердила заинтересованность в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

"В ходе переговоров корейская сторона подтвердила заинтересованность в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, решено продолжить экспертные консультации по данной теме", - сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Российский лидер считает перспективным и двустороннее экономическое взаимодействие Москвы и Сеула. Среди возможных проектов он назвал "участие южнокорейских компаний в строительстве инфраструктурных объектов" в РФ. Для примера президент привел "модернизацию дальневосточных портов, совместное освоение Северного морского пути".

"Считаем важным развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, намерены продолжать работу по снятию барьеров, мешающих торговле в этой сфере", - заверил Путин. По его оценке, "результаты уже имеются - за первые семь месяцев текущего года поставки российских продуктов питания в Республику Корея выросли на 17% до $870 млн".