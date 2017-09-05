"Почта России" в 2018 году потратит 5 млрд руб. на модернизацию отделений

В 2018 году планируется открыть 500 отделений по всей стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов заявил, что госкомпания в 2018 году направит до 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Отделения почтовой связи находятся в каждом населенном пункте нашей страны, но зачастую их внешний вид, их начинка не соответствует современности. Нам необходимо модернизировать всю эту систему. Программа модернизации на 2018 год рассчитана до 5 миллиардов рублей", - сказал он.

По словам Подгузова, "Почта России" в 2018 году планирует открыть 500 отделений по всей стране, которые отвечали бы всем современным требованиям. "Это удобные комфортные отделения, где, в том числе, будет присутствовать розничный формат, такой аппарат, как почтомат, с помощью которого можно получить и, я надеюсь, в скором времени и отправить посылку в автоматическом режиме", - пояснил он.

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