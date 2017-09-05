Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о развитии телемедицины в стране, обновлении парка медицинской помощи и привлечении специалистов из Азиатско-Тихоокеанского региона

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Дальневосточный регион — один из самых перспективных для создания инновационной инфраструктуры в области здравоохранения

"Важнейшим приоритетом развития российского здравоохранения является участие в четвертой технологической революции и развитие биомедицины. <...> На сегодня все 85 регионов в той или иной мере подключены к такому процессу. Практически две трети регионов внедрили уже информационные системы здравоохранения, и в них впаяны архивы изображений", — Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.

"С 2015 года мы запустили проект "Забота" — это автопоезд. В 2015 году это был только один состав, а с 2016-го мы запустили два состава — детский и взрослый. И параллельно идет диспансеризация", — Андрей Кузьмин, директор департамента здравоохранения администрации Приморского края.

"По программе развития здравоохранения мы строим в Якутии онкологический центр, в Комсомольске-на-Амуре — большой специализированный детский комплекс. По программе развития Малых Курил мы строим больницы на островах Кунашир и Парамушир. Я хотела бы отметить и отдельную программу по развитию перинатальных центров. До конца года мы сдадим два: один — на Сахалине, другой — в Саха-Якутии", — Вероника Скворцова.

"Важнейшим направлением для всей страны и для Дальнего Востока является, конечно, формирование здорового образа жизни и мотивирование населения к ответственному отношению к собственному здоровью", — Вероника Скворцова.

Ключевые демографические показатели улучшаются

"Я хотела бы отметить, что наши планы не сейчас строятся, а уже реализуются в течение последних лет. И об этом свидетельствуют те результаты, которые получены с 2012 года — это увеличение продолжительности жизни жителей ДФО более чем на два года и достаточно выраженное снижение смертности. За семь месяцев текущего года — 12,5 на тысячу, то есть чуть ниже, чем среднероссийский уровень. Существенно снизилась, на 60 % только за прошлый год, материнская смертность — сейчас она соответствует среднероссийскому уровню. И за 5 лет на 40% снизилась младенческая смертность, составляя 5,8 на тысячу родившихся живыми", — Вероника Скворцова.

Ожидается увеличение продолжительности жизни до 76 лет к 2025 году

"76 лет — это возможно, но необходимым условием является рост государственного финансирования здравоохранения на 10% в постоянных ценах", — Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением.

ПРОБЛЕМЫ

Ограниченный доступ к медицинской помощи ряда населенных пунктов ДФО

"Все девять регионов, входящих в ДФО, имеют свод несовершенств по доступности. И с каждым из губернаторов мы подписали соглашение о ликвидации этих несовершенств… Больше всего их в Амурской области — 38 населенных пунктов имеют ограничение по доступу к первичной медицинской помощи", — Вероника Скворцова.

Высокая смертность трудоспособного населения мужского пола

"Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации страны. <...> 70 % смертей до возраста 35 лет прямо ассоциированы с алкоголизацией", — Вероника Скворцова.

РЕШЕНИЯ

Усовершенствование доступности медицинской помощи

"Только за прошлый год было выстроено в Дальневосточном округе 24 новых ФАПа и 50 — отремонтировано, строится и другая инфраструктура", — Вероника Скворцова.

"Существенно мы обновили парк скорой медицинской помощи. Развивается санавиация, <…> за первую половину этого года мы эвакуировали в ДФО 3 тыс. граждан", — Вероника Скворцова.

Внедрение цифровых технологий и развитие телемедицины

"По распоряжению президента до конца 2018 года необходимо подключить все поликлиники и больницы страны к высокоскоростному интернету. В этом году в ДФО будет подключена 261 медицинская организация и структурное подразделение", — Вероника Скворцова.

"В настоящее время восемь из девяти регионов имеют региональные информационные системы здравоохранения, 56 структурных подразделений имеют соответствующие единым требованиям по стране и необходимые телемедицинские возможности", — Вероника Скворцова.

"Конечно, будущее за продуктами искусственного интеллекта. Сегодня уже целый ряд программ быстрее и точнее производит диагностику целого ряда томограмм и выявляет, к примеру, заболевание — рак легких…", — Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком".

"Мы создали ту систему, которая внедрена в Карелии, — это система искусственного ителлекта MeDiCase, которая проводит автоматизированный опрос пациентов в отдаленных деревнях с помощью смартфона и программного обеспечения", — Андрей Воробьев, директор компании MeDiCase.

Необходимо учитывать опыт Японии и Южной Кореи при разработке собственной системы здравоохранения

16:43 "Медицина находится на том этапе, когда она должна развиться в так называемую вторичную профилактическую медицину. Мы должны разработать новую, до сих пор не существовавшую медицинскую концепцию, основанную именно на профилактике, и должны для этого использовать так называемую концепцию "precision medicine" с использованием интернета вещей, Big data", — Хадзимэ Камада, председатель совета директоров больницы "Хокуто".

17:37 "Мы должны развить медицину не как индивидуальное лечение, а как лечение в команде" , — Хадзимэ Камада.

Подготовка квалифицированного кадрового состава

"Мы уже начали реализовывать международный инновационный образовательный медицинский центр, куда мы приглашаем, прежде всего, специалистов в образовательном медицинском кластере из Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы готовы принимать и транслировать передовой опыт. <…> Наши специалисты разъезжаются по всей стране", — Валентин Шуматов, ректор ФГБОУ "Тихоокеанский государственный медицинский университет".