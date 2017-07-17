Лавров: Россия обращается в суд в связи с отбором ее дипсобственности в США

Глава МИД РФ пояснил, что причина обращения не в закрытии российского диппредставительства

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия обращается в суд в связи с отбором ее дипломатической собственности в США, а не закрытием диппредставительства. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы ведем речь об обращении к судебным процедурам в связи с тем, что отобрана наша собственность. То, что российское государство владеет теми зданиями, которые сейчас арестованы, не имеет никакого отношения к праву США разрешать или отзывать разрешения на открытие диппредставительств на своей территории", - отметил он.

"То, что мы объявили о нашем решении задействовать судебные процедуры, вызвало определенную реакцию США. Госдепартамент сказал, что судебная процедура в данном случае неуместна, потому что США в соответствии со своими правами заявили о прекращении действия разрешений на функционирование нашего генконсульства в Сан-Франциско", - отметил глава МИД РФ.

"Действительно, любая страна имеет право отозвать разрешение на функционирование того или иного дипломатического представительства той или иной страны", - пояснил он.