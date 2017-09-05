Мун Чжэ Ин посетил в России выставку "Улица Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили в среду выставку "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета. Глав государств сопровождал вице-премьер правительства России полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Путин предложил своему гостю начать осмотр с павильона Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" "Вертолетов России". Гендиректор предприятия Андрей Богинский продемонстрировал президентам образец разрабатываемого вертолета К-62, который в частности, можно будет использовать на плавучих платформах, а также для нужд МЧС. По словам Богинского, на 60-65% в ценовом выражении вертолет состоит из отечественных деталей за исключением двигателя, топливного бака и некоторых других узлов, которые закупаются у предприятий Франции и Австрии. Ожидается, что вертолет получит российский сертификат в 2019 году. Путин отметил, что Россия в целом производит "хорошие, конкурентоспособные на мировом рынке вертолеты".

Региональные павильоны

Лидеры осмотрели павильон Приморского края, где губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал Путину и Мун Чжэ Ину об истории Владивостокской крепости и морского порта. Затем он сообщил о современном экономическом положении региона, в частности о рыбопромысловой и рыбоперерабатывающей отраслях, планах построить вместе с японскими инвесторами рыбный рынок во Владивостоке.

Особое внимание южнокорейского президента привлек стенд, посвященный исчезающим видам животных в Приморье. Здесь Владимир Путин отметил, что в регионе осталось порядка 500 особей дальневосточного тигра, "но самый редкий вид - дальневосточный леопард, которых осталось порядка 40 особей".

Мун Чжэ Ин рассказал Путину, что в его стране в последнее время телевидение много рассказывает о Владивостоке и Дальнем Востоке, что способствует туристическому интересу к этому региону жителей Кореи.

Затем президенты отправились к павильону Сахалинской области, который построен в виде рыбы. Внутри размещена экспозиция, посвященная инвестиционным проектам Сахалина, в том числе нефтегазовому проекту "Сахалин-2", ТОР "Горный воздух", спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут на Сахалине в 2019 году. Как рассказал губернатор Олег Кожемяко, в этих играх примут участие спортсмены из стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе из Японии, Южной Кореи, Китая.

Глава региона также продемонстрировал президентам опытный образец беспилотника из углепластика, созданного сахалинскими инженерами-разработчиками. Этот беспилотник может приводняться, сферы его использования - изучение биоресурсов акватории и др. Кожемяко рассказал, что регион подживает производство таких аппаратов.

Павильон Олимпийских игр Южной Кореи

По пути к павильону Южной Кореи президенты остановились посмотреть показательные выступления юношеской команды дзюдоистов из Сахалинской области. "Как бросают, Владимир Владимирович? Нормально?" - спросил Путина Кожемяко. Президент одобрительно кивнул. Затем он коротко пообщался с ребятами, поинтересовался у тренера, где она обучалась боевому искусству, поблагодарил спортсменов за выступление и в завершение сфотографировался с ними.

У павильона Южной Кореи, посвященного зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, руководитель Южнокорейского туристического агентства рассказала президентам о подготовке к Играм. Затем перед лидерами выступили студенты Дальневосточного федерального университета, которые сыграли на корейских народных барабанах. Мун Чжэ Ин поинтересовался у Путина, понравилось ли ему выступление, и рассказал о курортном городе, который будет принимать Олимпиаду 2018 года. Южнокорейский лидер отметил, что "российский президент почти принял мое приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры" и вручил Путину символы предстоящей Олимпиады - белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя - символа Паралимпийских игр.

В завершение лидеры двух стран поблагодарили друг друга за совместную прогулку и договорились встретиться на следующий день во время пленарной сессии ВЭФ.

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