{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
6 сентября, 13:18
Президент Южной Кореи подарил Путину игрушечных медведя и тигра

Мун Чжэ Ин посетил в России выставку "Улица Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили в среду выставку "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета. Глав государств сопровождал вице-премьер правительства России полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Путин предложил своему гостю начать осмотр с павильона Арсеньевской авиакомпании "Прогресс" "Вертолетов России". Гендиректор предприятия Андрей Богинский продемонстрировал президентам образец разрабатываемого вертолета К-62, который в частности, можно будет использовать на плавучих платформах, а также для нужд МЧС. По словам Богинского, на 60-65% в ценовом выражении вертолет состоит из отечественных деталей за исключением двигателя, топливного бака и некоторых других узлов, которые закупаются у предприятий Франции и Австрии. Ожидается, что вертолет получит российский сертификат в 2019 году. Путин отметил, что Россия в целом производит "хорошие, конкурентоспособные на мировом рынке вертолеты".

Региональные павильоны

Лидеры осмотрели павильон Приморского края, где губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал Путину и Мун Чжэ Ину об истории Владивостокской крепости и морского порта. Затем он сообщил о современном экономическом положении региона, в частности о рыбопромысловой и рыбоперерабатывающей отраслях, планах построить вместе с японскими инвесторами рыбный рынок во Владивостоке.

Особое внимание южнокорейского президента привлек стенд, посвященный исчезающим видам животных в Приморье. Здесь Владимир Путин отметил, что в регионе осталось порядка 500 особей дальневосточного тигра, "но самый редкий вид - дальневосточный леопард, которых осталось порядка 40 особей".

Мун Чжэ Ин рассказал Путину, что в его стране в последнее время телевидение много рассказывает о Владивостоке и Дальнем Востоке, что способствует туристическому интересу к этому региону жителей Кореи.

Затем президенты отправились к павильону Сахалинской области, который построен в виде рыбы. Внутри размещена экспозиция, посвященная инвестиционным проектам Сахалина, в том числе нефтегазовому проекту "Сахалин-2", ТОР "Горный воздух", спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут на Сахалине в 2019 году. Как рассказал губернатор Олег Кожемяко, в этих играх примут участие спортсмены из стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе из Японии, Южной Кореи, Китая.

Глава региона также продемонстрировал президентам опытный образец беспилотника из углепластика, созданного сахалинскими инженерами-разработчиками. Этот беспилотник может приводняться, сферы его использования - изучение биоресурсов акватории и др. Кожемяко рассказал, что регион подживает производство таких аппаратов.

Павильон Олимпийских игр Южной Кореи

По пути к павильону Южной Кореи президенты остановились посмотреть показательные выступления юношеской команды дзюдоистов из Сахалинской области. "Как бросают, Владимир Владимирович? Нормально?" - спросил Путина Кожемяко. Президент одобрительно кивнул. Затем он коротко пообщался с ребятами, поинтересовался у тренера, где она обучалась боевому искусству, поблагодарил спортсменов за выступление и в завершение сфотографировался с ними.

У павильона Южной Кореи, посвященного зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, руководитель Южнокорейского туристического агентства рассказала президентам о подготовке к Играм. Затем перед лидерами выступили студенты Дальневосточного федерального университета, которые сыграли на корейских народных барабанах. Мун Чжэ Ин поинтересовался у Путина, понравилось ли ему выступление, и рассказал о курортном городе, который будет принимать Олимпиаду 2018 года. Южнокорейский лидер отметил, что "российский президент почти принял мое приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры" и вручил Путину символы предстоящей Олимпиады - белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя - символа Паралимпийских игр.

В завершение лидеры двух стран поблагодарили друг друга за совместную прогулку и договорились встретиться на следующий день во время пленарной сессии ВЭФ.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Таро Коно: эмоционально связан с будущим российско-японских отношений
Сергей Донской: Минприроды предлагает полностью перевести EDC под российскую юрисдикцию
Теги
ВЭФ-2017Республика КореяРоссияТрутнев, Юрий ПетровичПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Рыбоперерабатывающий завод за 1,5 млрд рублей построят на Камчатке до 2021 года
6 сентября, 13:51
Попова: больничные инфекции часто маскируют в медкартах под другие заболевания
6 сентября, 13:47
"Полюс" планирует досрочно погасить часть задолженности перед банками в 2017 году
6 сентября, 13:47
Итоги
Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий
На ВЭФ обсудили инвестиционные проблемы энергорынка Дальнего Востока и планы по созданию регионального фонда возобновляемой энергетики
6 сентября, 13:44
Южная Корея заинтересована в импорте сгенерированной в России электроэнергии
6 сентября, 13:39
План развития Комсомольска-на-Амуре сократил отток населения в 2,6 раза
6 сентября, 13:38
Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"
6 сентября, 13:36
Росатом планирует построить Центры ядерной медицины в ряде городов РФ и СНГ
6 сентября, 13:27
Росрыболовство: около 50 инвесторов подали заявки на получение квот в обмен на инвестиции
6 сентября, 13:23
Сахалинские власти предложили соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым турмостом
6 сентября, 13:18
Роспотребнадзор и ДФВУ создадут центр по борьбе с инфекциями
6 сентября, 13:14
"Газпром" подписал договоры с крупными потребителями газа Дальнего Востока
6 сентября, 13:11
Корпорация МСП планирует увеличить на 50% заказы для малого бизнеса Дальнего Востока
6 сентября, 13:05
В Приморье планируют наладить производство судов из российских композитных материалов
6 сентября, 13:04
Эксперт: продвижение российской рыбы на международном рынке тормозит сертификация
6 сентября, 13:03
Капзатраты на Наталкинское месторождение "Полюса" составляют $2,3 млрд
6 сентября, 12:59
Итоги
Леса и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК
Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал о мерах поддержки деревоперерабатывающей отрасли и привлечении инвестиций в лесопромышленный комплекс
6 сентября, 12:56
Федосов: хабаровскому краю непросто содержать "СКА-Хабаровск", но долги клубу не грозят
6 сентября, 12:49
Минвостокразвития: филиалы ведущих вузов нужно открыть на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:48
СП Mazda и "Соллерс" инвестируют более 3 млрд рублей в производство двигателей в Приморье
6 сентября, 12:48
Минсельхоз может отказаться от зерновых интервенций в пользу стимулирования экспорта
6 сентября, 12:45
Южнокорейский экспорт в Россию в 2017 году вырос на 61%
6 сентября, 12:36
Стоимость проезда по платной дороге вокруг Хабаровска составит 6,35 рублей за 1 км
6 сентября, 12:33
Южнокорейский бизнес может инвестировать в агрологистический хаб в Приморье
6 сентября, 12:32
Итоги
Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и решения
Участники ВЭФ обсудили, как привлечь квалифицированный персонал и молодежь для работы на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:20
Камчатка готова приобретать в Хакасии уголь и мясо
6 сентября, 12:16
Россия может поставить до 0,5 млн тонн зерна в пострадавшую от засухи Монголию
6 сентября, 12:13
Путин: на Дальнем Востоке нужны талантливые, образованные, трудолюбивые люди
6 сентября, 12:10
Путин: необходимо разобраться с доступностью субсидируемых билетов на Дальнем Востоке
6 сентября, 12:09
Путин осмотрел новейший отечественный корвет
6 сентября, 12:08
Власти Хабаровского края и холдинг "Регион" договорились о сотрудничестве
6 сентября, 12:04
Путин: регионы Дальнего Востока через три года должны занимать первые места в рейтинге АСИ
6 сентября, 12:01
Рыбаки на Камчатке добыли порядка 235 тыс. тонн лосося с начала года
6 сентября, 11:57
Итоги
Развитие Северного морского пути. От слов к делу
Строительство новых мощностей по производству СПГ и развитие инфраструктуры в Арктике приведут к значительному росту перевозок по СМП, считают эксперты
6 сентября, 11:49
Путин пообещал принять меры за неисполнение программ по развитию Дальнего Востока
6 сентября, 11:45
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежом
6 сентября, 11:42
Грузооборот Восточного порта в Находке планируют увеличить вдвое к 2019 году
6 сентября, 11:38
Магаданская область будет сотрудничать с Siemens в сферах энергетики и здравоохранения
6 сентября, 11:37
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.