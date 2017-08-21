В ближайшие три года РВК планирует создать не менее 10 новых фондов, ориентированных как на российский, так и на международные рынки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стратегия Российской венчурной компании (РВК) будет утверждена в октябре 2017 года. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор РВК Александр Повалко в рамках Восточного экономического форума.

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"Мы выносим на начало октября. У нас, наконец, должна быть утверждена стратегия, стратегия РВК. А в следующем году у нас должна быть сформирована стратегия развития венчурного рынка уже как документа государственного планирования", - сказал он.

Совет директоров РВК состоится 2 октября, добавил глава РВК.

Как ранее заявлял ТАСС Повалко, в новом документе будет уточнена инвестиционная стратегия, в том числе расширяющая географию и приоритеты, связанные с реализацией Национальной технологической инициативы.

Кроме того, в стратегии будут определены единые подходы, единая модель кэптивных (дочерних) проектов и фондов.

Задачи РВК

РВК до 2020 года планирует создать не менее 10 новых фондов, ориентированных как на российский, так и на глобальные рынки. Необходимость разработки новой стратегии возникла в связи с неэффективностью предыдущей модели РВК, пояснял ранее заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Он также отмечал, что РВК не будет управлять фондами, институт будет задавать требования к уровню управления и квалификации менеджеров, помогать выстраивать деятельность фондов и обеспечивать взаимодействие с региональными экосистемами и университетами.

В рамках новой стратегии Российская венчурная компания также планирует интеграцию со "Сколковом" по различным проектам.

АО "РВК" - институт развития, который содействует появлению отечественной индустрии венчурного инвестирования, а также выступает проектным офисом Национальной технологической инициативы, целью которой является достижение лидирующих позиций РФ на новых высокотехнологичных рынках.