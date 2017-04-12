Жена японского астронавта разрешила ему летать в космос "только на "Союзе"

Супруга Кимия Юи считает российский корабль самым надежным среди космических аппаратов

Как рассказал он в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на панельной дискуссии о сотрудничестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона в космосе, ее выбор был обусловлен высокой надежностью этих космических аппаратов.

"Я очень много тренировался в Звездном городке и два года назад летал в космос на "Союзе", - сказал он на беглом русском языке. "Союз" - очень хороший корабль и очень надежный, потому что делали его такие же надежные люди. Моя жена тоже любит Россию, потому что это место очень красивое. Она знает, что в России очень надежные люди, поэтому, когда у меня был запуск, она была спокойна", - рассказал астронавт.

"Работать на МКС было очень приятно, поэтому я очень хочу еще раз улететь в космос. И она разрешила, но сказала: "только на "Союзе", потому что это безопасно", - сказал Кимия Юи.

По его словам, он догадывается и об еще одной причине, которая побудила его супругу так легко дать согласие на новый полет.

"Вы знаете, что на МКС у нас нет банкоматов, поэтому снимать деньги я не мог, но зарплата была чуть выше. Однако все расходы для нее, все для нее, поэтому она была очень довольна", - пошутил астронавт.

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи отправился на МКС на пилотируемом транспортном корабле "Союз ТМА-17М" 23 июля 2015 года. Его пребывание на орбите продлилось 141 сутки.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.